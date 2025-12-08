martedì, 9 Dicembre 2025
SERIE C – Fontana: “Campionato si deciderà allo sprint. Il mio pensiero su Catania, Benevento, Salernitana e Cosenza”

Gaetano Fontana, ex allenatore – tra le altre – di Latina, Cosenza, Juve Stabia e Casertana, ai microfoni di Tmw Radio si sofferma sulla lotta promozione nel girone C di Serie C dopo 17 giornate. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com:

“Il Trapani, da subito – anche a causa della penalizzazione – ha cercato di imprimere un ritmo impressionante. Senza la stessa sarebbe sicuramente lì davanti a giocarsela con quelli che stanno guidando il gruppo. Un gruppo che, per i valori di queste squadre, a mio avviso rimarrà incerto fino alla fine, perché quando si parla di Benevento, Cosenza, Salernitana, Catania che in questo momento è in vetta alla classifica, parliamo di blasoni molto importanti che faranno di tutto per restare in scia e poi giocarsi l’ultimo scatto nella parte finale. Parliamo di realtà con bacini da Serie B, già pronte a livello di struttura e pubblico, con un traino formidabile e investimenti economici adeguati all’ambizione di vincere un campionato complicatissimo”.

Io ritengo che il Cosenza sia una delle squadre più forti del girone negli undici. Probabilmente non ha una rosa profonda come Catania o Benevento e questo, alla lunga, può pesare. Nonostante le difficoltà iniziali, Buscè ha saputo ricompattare il gruppo e dargli un’identità precisa. I valori della squadra stanno emergendo. A questo punto la società deve fare una scelta: se vuole tentare di tornare in Serie B deve necessariamente mettere qualcosa in più a disposizione di Buscè”.

Io credo che la Salernitana stia affrontando il campionato più difficile tra le retrocesse perché viene da una doppia retrocessione. L’ambiente, da più di un anno, non vive momenti di grande armonia con la proprietà. Quando rinnovi completamente una squadra, compresa la guida tecnica, puoi migliorare e migliorerai quando ci sarà maggiore conoscenza tra tutte le componenti. Non può esserci un background come quello del Catania, che lavora da due anni con Toscano e con un gruppo collaudato. La sconfitta di Benevento e questo pareggio inaspriscono le emozioni perché ci si vede allontanare dalla vetta. Ma se vissuto nella maniera adeguata, questo momento può essere determinante per una crescita ulteriore”.

Il Benevento è una squadra importante, costruita per stare davanti. Auteri si era affidato a giocatori che conoscono bene la categoria e sanno come si vince.Hanno inserito altri elementi che danno ancora più valore al gruppo. Stanno facendo grandi risultati e l’entusiasmo crescerà. Il mercato invernale potrà spostare equilibri, ma questo campionato si deciderà anche allo sprint”.

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

