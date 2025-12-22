SERIE C – Iervolino (pres. Salernitana): “Non c’entriamo nulla con la C, Catania e Benevento devono venire a giocare a Salerno…”

La Salernitana ha chiuso il girone d’andata alle spalle di Catania e Benevento. Il patron granata Danilo Iervolino però non intende mollare la presa e crede che la sua squadra riuscirà a rimontare nella seconda parte di stagione. Questo il messaggio rivolto a squadra, staff e dirigenza (fonte Il Mattino): “Questa è una squadra costruita velocemente ma per vincere. Non dobbiamo sentire l’assillo, ma la Salernitana deve ritornare immediatamente nelle serie che le compete. Non c’entriamo nulla con la C. Ci mancano solo i punti contro il Cerignola, siamo a -3 e le due capoliste devono venire a giocare a Salerno. Contro il Foggia poteva finire 6-1, 7-1, 10-1. Mi raccomando: buttiamola in porta”.

