SERIE C: il Benevento aggancia il Catania a quota 38 punti, Salernitana a -3

foto Benevento Calcio

In relazione alle zone di vertice della classifica del girone C di Serie C, c’era attesa per vedere la risposta di Catania e Benevento all’acuto esterno della Salernitana sul campo del Picerno. Mentre i rossazzurri non sono andati oltre il pareggio a Potenza, malgrado la gara giocata per lunghi tratti dell’incontro in superiorità numerica per l’espulsione di Bruschi, la formazione giallorossa ha rispettato i pronostici travolgendo il malcapitato Giugliano. Al “Vigorito” i sanniti si sono imposti con un rotondo 4-0. Due gol per tempo: doppietta dell’ex Catania Simonetti nella prima frazione, reti di Tumminello e Manconi nel corso della ripresa.

Con questo risultato il Benevento raggiunge il Catania a quota 38 punti, ma gli etnei restano al primo posto in virtù dello scontro diretto vinto al “Massimino” contro la formazione campana. Terzo gradino del podio, a -3, per la Salernitana. Cosenza quarto a -5 dalla vetta, Casertana in quinta posizione con 6 punti di distacco dal vertice avendo battuto il Latina 3-1 al “Pinto”.

