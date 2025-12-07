SERIE C: il Catania allunga sulla Salernitana, vincono Benevento e Cosenza

Le gare domenicali delle 17:30 archiviano la 17/a giornata del girone C di Serie C. Sfuma la vittoria per l’Audace Cerignola al cospetto della Casertana, che pareggia i conti nella ripresa grazie ad un’autorete. Benevento che vince in extremis a Cava de’ Tirreni, anche il Cosenza s’impone di misura sul fanalino di coda AZ Picerno. Il Catania allunga sulla Salernitana (+5), Benevento e Cosenza mantengono il -2 e -5 dalla capolista. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Catania 2-0 Crotone

14′ Corbari, 51′ Lunetta

Casarano 1-1 Latina

10′ Chiricò (C), 90’+1 Gagliano (L)

Siracusa 2-2 Foggia

11′ Contini (S), 17′ Garofalo rig. (F), 30′ Ba (S), 90’+7 Garofalo (F)

Sorrento 2-2 Potenza

38′ Petrungaro (P), 45’+3 D’Ursi rig. (S), 63′ De Marco (P), 87′ Crecco (S)

Giugliano 0-1 Team Altamura

46′ Mogentale

Monopoli 1-1 Atalanta U23

57′ Fall rig. (M), 64′ Comi (A)

Salernitana 1-1 Trapani

9′ Grandolfo (T), 35′ Anastasio (S)

Audace Cerignola 1-1 Casertana

34′ D’Orazio (A), 73′ Gasbarro aut. (C)

Cavese 0-1 Benevento

86′ Simonetti

Cosenza 1-0 AZ Picerno

70′ Achour

CLASSIFICA

1.Catania 37 punti : gol fatti 29, gol subiti 8, diff. reti +21, gare giocate 17

2.Benevento 35 punti : gol fatti 33, gol subiti 12, diff. reti +21, gare giocate 17

3.Salernitana 32 punti : gol fatti 23, gol subiti 21, diff. reti +2, gare giocate 17

4.Cosenza 32 punti : gol fatti 31, gol subiti 17, diff. reti +14, gare giocate 17

5.Casertana 29 punti : gol fatti 24, gol subiti 20, diff. reti +4, gare giocate 17

6.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 30, diff. reti -2, gare giocate 17

7.Monopoli 24 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 17

8.Potenza 24 punti : gol fatti 25, gol subiti 25, diff. reti =, gare giocate 17

9.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 16, diff. reti +7, gare giocate 17

10.Audace Cerignola 23 punti : gol fatti 21, gol subiti 23, diff. reti -2, gare giocate 17

11.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 28, gol subiti 21, diff. reti +7, gare giocate 17

12.*Trapani 22 punti : gol fatti 26, gol subiti 16, diff. reti +10, gare giocate 17

13.Team Altamura 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 25, diff. reti -9, gare giocate 17

14.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17

15.Sorrento 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 17

17.Latina 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 21, diff. reti -11, gare giocate 17

18.Foggia 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 28, diff. reti -16, gare giocate 17

19.Siracusa 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 17

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 34, diff. reti -14, gare giocate 17

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

