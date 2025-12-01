SERIE C: Latina, sconfitta fatale al tecnico Bruno che viene esonerato

Salta la panchina del Latina. Dopo la qualificazione in Coppa Italia Serie C, il ritorno in campo per 16/a giornata del girone C è stato amaro per la squadra pontina, sconfitta in casa per 0-2 dall’Audace Cerignola. Ko che inguaia ulteriormente il Latina in campionato. Ne ha fatto le spese, come spesso accade quando i risultati non decollano, l’allenatore Alessandro Bruno. La società nerazzurra ha comunicato di averlo sollevato dall’incarico. Con lui il vice Antonio Piccolo, ex attaccante del Catania che abbiamo intervistato nei giorni scorsi prima del match perso al “Massimino”. Il Latina – a forte rischio retrocessione – ha fatto registrare finora in campionato un ruolino di marcia di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte con appena 9 reti all’attivo e 20 al passivo incamerando 14 punti. Soltanto Siracusa e AZ Picerno hanno fatto peggio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***