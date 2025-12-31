SERIE C: le gare della prima giornata di ritorno. Insidie Siracusa e Crotone per Salernitana e Benevento

Sabato 3, Domenica 4 e Lunedì 5 Gennaio, squadre del girone C di Serie C che tornano in campo per la 20/a giornata (prima di ritorno) dopo la sosta. Si riparte dalle sfide di Picerno e Cava de’ Tirreni, dove i padroni di casa cercano importanti punti salvezza affrontando rispettivamente Audace Cerignola e Sorrento. Domenica due gare in programma alle 12:30. Sfida tutta nerazzurra sul campo dell’Atalanta U23, dove i bergamaschi contro il Latina puntano a ritrovare un successo mancante dal 30 novembre. Il Catania, invece, si reca a Foggia per provare a difendere la vetta della classifica dagli assalti delle inseguitrici.

La Salernitana renderà visita ad un Siracusa in odore di penalizzazione ed in piena corsa salvezza. Il Casarano, dopo la vittoria di fine anno con l’Altamura, cerca conferme a Trapani mentre il Giugliano è chiamato a dare segnali di risveglio in quel di Potenza. Lunedì sera, ostacolo Monopoli sulla strada del Cosenza. Il Benevento sosterrà l’esame Crotone al “Vigorito” e la Casertana mira alla terza vittoria di fila al cospetto del Team Altamura.

SABATO 3 GENNAIO

AZ Picerno – Audace Cerignola (17:30)

Cavese – Sorrento (20:30)

DOMENICA 4 GENNAIO

Atalanta U23 – Latina (12:30)

Foggia – Catania (12:30)

Potenza – Giugliano (14:30)

Siracusa – Salernitana (14:30)

Trapani – Casarano (17:30)

LUNEDI’ 5 GENNAIO

Benevento – Crotone (20:30)

Cosenza – Monopoli (20:30)

Team Altamura – Casertana (20:30)

CLASSIFICA

1.Catania 41 punti : gol fatti 32, gol subiti 9, diff. reti +23, gare giocate 19

2.Benevento 41 punti : gol fatti 41, gol subiti 12, diff. reti +29, gare giocate 19

3.Salernitana 38 punti : gol fatti 27, gol subiti 23, diff. reti +4, gare giocate 19

4.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 19, diff. reti +15, gare giocate 19

5.Casertana 35 punti : gol fatti 30, gol subiti 21, diff. reti +9, gare giocate 19

6.Crotone 28 punti : gol fatti 26, gol subiti 17, diff. reti +9, gare giocate 19

7.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 32, diff. reti -3, gare giocate 19

8.Monopoli 27 punti : gol fatti 22, gol subiti 24, diff. reti -2, gare giocate 19

9.Potenza 25 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 19

10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 28, diff. reti -6, gare giocate 19

11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 18, diff. reti +7, gare giocate 19

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 25, diff. reti +4, gare giocate 19

13.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 19

14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 27, diff. reti -10, gare giocate 19

15.Cavese 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 26, diff. reti -5, gare giocate 19

16.Siracusa 18 punti : gol fatti 22, gol subiti 29, diff. reti -7, gare giocate 19

17.Foggia 18 punti : gol fatti 15, gol subiti 31, diff. reti -16, gare giocate 19

18.Latina 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 25, diff. reti -13, gare giocate 19

19.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 19

20.AZ Picerno 14 punti : gol fatti 22, gol subiti 37, diff. reti -15, gare giocate 19

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***