SERIE C – Lerda: “Catania e Benevento in vantaggio, sarà decisiva la gestione delle pressioni”

Ospite della trasmissione TMW Radio, Franco Lerda, ex allenatore di squadre come Lecce, Crotone, Torino e Vicenza, fotografa così la lotta al vertice nel girone C di Serie C. Ecco quanto evidenziato da tuttoc.com: “E’ davvero difficile dire chi la spunterà. Il Catania ha un allenatore che conosce l’ambiente e sa come si vince: lavora lì da un anno. La Salernitana è una grandissima piazza: è retrocessa, ripartita con entusiasmo, ma quando retrocedi paghi sempre qualcosa. Ora ha perso un po’ di smalto. Il Benevento ha fatto un mercato eccellente e a gennaio si rinforzerà. Il Cosenza è partito dietro le quinte ma è venuto fuori benissimo, anche se numericamente è un po’ corto. Se proprio devo dare un piccolo vantaggio, direi Catania e Benevento per forza societaria e stabilità. Ma la gestione delle pressioni – che a Salerno e Catania sono enormi – sarà decisiva”.

