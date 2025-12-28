domenica, 28 Dicembre 2025
SERIE C – Lopez: "Catania, Benevento e Salernitana con le stesse probabilità di vittoria del campionato"

Walter Lopez, ex calciatore che ha vestito anche le maglie di Brescia, Lecce, Benevento, Spezia e Salernitana, ha concesso un’intervista al quotidiano La Città. Queste le sue riflessioni in merito alla lotta promozione nel girone C di Serie C: “Chiudere il girone d’andata a tre punti dalla vetta è un buon risultato per la Salernitana, credo che l’obiettivo fosse quello di arrivare a gennaio con un distacco minimo dalla prima posizione. Fino alla fine sarà una bella lotta con Catania e Benevento, con i giallorossi che hanno sfatato il tabù trasferta e che ora sono ancora più temibili. E’ un girone difficile, le big hanno perso punti in gare che sembravano alla portata e il divario in classifica è colmabile. Sono tre realtà che daranno battaglia, hanno le stesse possibilità di tornare in B senza passare dagli spareggi”.

