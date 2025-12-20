SERIE C – Lucioni: “Il Benevento ha qualcosa in più. Catania, qualche battuta d’arresto può pesare”

Fabio Lucioni, ex difensore che ha vestito le casacche di squadre come Frosinone, Palermo, Lecce, Benevento, Reggina e Spezia vede così la corsa promozione nel girone C di Serie C, intervenendo a TMW Radio:

“Credo che in questo momento il Benevento abbia qualcosa in più rispetto alle altre. Anche il Catania ha le sue possibilità, ma ha avuto qualche battuta d’arresto che in un campionato lungo può pesare. Quando perdi punti per strada poi è sempre difficile recuperarli. Detto questo, credo che sarà una lotta fino alla fine e non parlerei solo di due squadre: aggiungerei anche Cosenza e Salernitana. Il Girone C è probabilmente il più avvincente, con quattro squadre che giocano un calcio propositivo e possono contendersi il primo posto”.

“Il Cosenza mi ha sorpreso molto. Dopo una retrocessione non è mai semplice ripartire, soprattutto con una tifoseria non serena nei confronti della proprietà. Anche la Salernitana ha vissuto una doppia retrocessione e un cambio dirigenziale, ma vedo una progettualità che prima o poi la porterà a risalire. Se devo sceglierne una oggi, dico il Benevento: ha solidità societaria, struttura e una maggiore abitudine a reggere la pressione“.

