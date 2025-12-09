mercoledì, 10 Dicembre 2025
HomeCatania NewsSERIE C - Petrone: "Catania, squadra molto competitiva nonostante l'assenza di Cicerelli"
Catania NewsEx RossoazzurriIntervisteLega ProPrimo Piano

SERIE C – Petrone: “Catania, squadra molto competitiva nonostante l’assenza di Cicerelli”

Redazione
By Redazione
0
201
Mario Petrone

Mario Petrone, tecnico che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com parlando del match vinto dai rossazzurri contro il Crotone: “Partita interessante sia dal punto di vista tecnico-tattico che di classifica. I siciliani hanno dato continuità ai loro risultati mentre il Crotone non riesce ancora a svoltare la stagione. Per il livello degli organici e per la qualità della partita, direi che è stata la gara più interessante del weekend, anche se il risultato lascia poco da dire. Il Catania ha lanciato un altro segnale importante al girone e Toscano ha messo in campo una squadra molto competitiva, nonostante l’assenza di Cicerelli”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO POTENZA-CATANIA (Video): l’ultima vittoria rossazzurra al “Viviani”
Articolo successivo
MERCATO: le ultime su Bruzzaniti, il Pineto punta a monetizzare il più possibile
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency