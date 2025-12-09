SERIE C – Petrone: “Catania, squadra molto competitiva nonostante l’assenza di Cicerelli”

Mario Petrone, tecnico che fu allenatore del Catania per un brevissimo periodo nella stagione 2016/17, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com parlando del match vinto dai rossazzurri contro il Crotone: “Partita interessante sia dal punto di vista tecnico-tattico che di classifica. I siciliani hanno dato continuità ai loro risultati mentre il Crotone non riesce ancora a svoltare la stagione. Per il livello degli organici e per la qualità della partita, direi che è stata la gara più interessante del weekend, anche se il risultato lascia poco da dire. Il Catania ha lanciato un altro segnale importante al girone e Toscano ha messo in campo una squadra molto competitiva, nonostante l’assenza di Cicerelli”.

