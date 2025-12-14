SERIE C: potrebbe esserci spazio anche per la Roma U23

La Serie C si prepara ad accogliere anche la “seconda squadra” della Roma? Negli ultimi anni il vivaio giallorosso ha dato risultati lusinghieri. Da qualche tempo la società capitolina valuta la possibilità d’iscrivere una squadra Under 23 nel campionato di terza serie. Un’idea che prende sempre più quota con il passare delle settimane. Ad aprire la strada in Italia è stata la Juventus, che negli anni ha permesso a diversi giovani di maturare tra i professionisti e arrivare poi in prima squadra. Successivamente hanno seguito il percorso Atalanta, Milan e Inter. Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la Roma starebbe considerando seriamente l’ipotesi, vista come un importante tassello strategico nel percorso di sviluppo del club.

