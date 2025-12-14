domenica, 14 Dicembre 2025
HomeLega ProSERIE C: potrebbe esserci spazio anche per la Roma U23
Lega Pro

SERIE C: potrebbe esserci spazio anche per la Roma U23

Redazione
By Redazione
0
0

La Serie C si prepara ad accogliere anche la “seconda squadra” della Roma? Negli ultimi anni il vivaio giallorosso ha dato risultati lusinghieri. Da qualche tempo la società capitolina valuta la possibilità d’iscrivere una squadra Under 23 nel campionato di terza serie. Un’idea che prende sempre più quota con il passare delle settimane. Ad aprire la strada in Italia è stata la Juventus, che negli anni ha permesso a diversi giovani di maturare tra i professionisti e arrivare poi in prima squadra. Successivamente hanno seguito il percorso Atalanta, Milan e Inter. Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, la Roma starebbe considerando seriamente l’ipotesi, vista come un importante tassello strategico nel percorso di sviluppo del club.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano chiede concentrazione immediata e continua”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency