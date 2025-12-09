SERIE C – Raffaele (all. Salernitana): “Catania e Benevento sono venute fuori, ora tocca a noi. Supereremo questo momento”

Il mezzo passo falso casalingo con il Trapani, che va ad aggiungersi agli ultimi risultati poco esaltanti, porta la Salernitana a -5 dal Catania capolista. L’allenatore Giuseppe Raffaele commenta così il momento attraversato dalla propria squadra:

“Ultimamente abbiamo più pareggiato che vinto, ed è giusto che ci sia amarezza ma bisogna perseverare per cercare di ritrovare la vittoria. In questo campionato i momenti un pò così ce li hanno tutte le squadre. E’ successo in precedenza a Catania e Benevento, che stanno venendo fuori. Ora tocca a noi. L’abilità da parte mia deve essere quella di trasmettere serenità e cattiveria ai giocatori. Non buttiamo tutto a mare perchè secondo me col Trapani viste anche le difficoltà del momento – venivamo da un ko pesante e siamo passati subito in svantaggio su un tiro innocuo – la squadra ha dimostrato di avere tutta la voglia di riprendere la partita e avrebbe meritato nettamente di vincere”.

“E’ un momento in cui dobbiamo essere più cinici, lasciare veramente poco alle avversarie e continuare a credere in quello che facciamo perchè creando le stesse opportunità torneremo alla vittoria. Siamo stati in vetta per 15 partite, ora l’abbiamo persa e dobbiamo essere ancora più carichi per ribaltare la situazione. Giocando con ulteriore determinazione perchè i gol arriveranno. La squadra non ha perso di vista l’obiettivo ed ho massima fiducia in Inglese, arriverà il momento in cui si sbloccherà”.

