lunedì, 1 Dicembre 2025
SERIE C – Raffaele (all. Salernitana): “Non guardiamo ai risultati delle altre, pensiamo al nostro percorso”

L’allenatore della Salernitana Giuseppe Raffaele guarda avanti con fiducia. Queste le sue parole prima di affrontare il Benevento in occasione del posticipo della 16/a giornata del girone C di Serie C: “Siamo neppure a metà stagione e c’è bisogno di continuare a fare il nostro dovere a testa bassa, in casa come in trasferta, senza fare differenza, con determinazione e umiltà. Ho a disposizione un gruppo fantastico che, al di là dei valori tecnici, non smette mai di dimostrare grande attaccamento e carattere. Abbiamo già detto ad inizio stagione che vogliamo fare un certo tipo di campionato ma non basta uno schiocco di dita: assieme alla Salernitana ci sono anche altre formazioni che hanno determinate ambizioni ma in questo momento non serve guardare ai loro risultati o alla classifica, è assolutamente prematuro. Siamo concentrati sul nostro percorso”.

