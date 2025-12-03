SERIE C: recupero 14/a giornata, vince la Casertana che si porta a -1 dal Cosenza

Casertana e Atalanta sono scese in campo per il recupero della partita rinviata due settimane fa (14/a giornata, ndr) a seguito degli impegni in Nazionale dei giocatori nerazzurri. Grande opportunità per entrambe le squadre di migliorare la propria classifica. L’ha spuntata la formazione di casa. Vittoria di misura dei falchetti con gol di Casarotto al 35′ del primo tempo: bravissimo, nella circostanza, l’attaccante ad entrare in area e fulminare Vismare con un tiro indirizzato all’angolino su assist pregevole di Toscano. Nel finale ospiti in inferiorità numerica per l’espulsione di Obric. Risultato che consente alla Casertana di portarsi a -1 dal Cosenza quarto. Ecco come cambia la classifica:

CLASSIFICA

1.Catania 34 punti : gol fatti 27, gol subiti 8, diff. reti +19, gare giocate 16

2.Benevento 32 punti : gol fatti 32, gol subiti 12, diff. reti +20, gare giocate 16

3.Salernitana 31 punti : gol fatti 22, gol subiti 20, diff. reti +2, gare giocate 16

4.Cosenza 29 punti : gol fatti 30, gol subiti 17, diff. reti +13, gare giocate 16

5.Casertana 28 punti : gol fatti 23, gol subiti 19, diff. reti +4, gare giocate 16

6.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 14, diff. reti +9, gare giocate 16

7.Casarano 24 punti : gol fatti 27, gol subiti 29, diff. reti -2, gare giocate 16

8.Potenza 23 punti : gol fatti 23, gol subiti 23, diff. reti =, gare giocate 16

9.Monopoli 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 20, diff. reti -2, gare giocate 16

10.Audace Cerignola 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 16

11.Atalanta U23 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 16

12.*Trapani 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 15, diff. reti +10, gare giocate 16

13.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 22, diff. reti -3, gare giocate 16

14.Sorrento 16 punti : gol fatti 17, gol subiti 21, diff. reti -4, gare giocate 16

15.Team Altamura 16 punti : gol fatti 15, gol subiti 25, diff. reti -10, gare giocate 16

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 27, diff. reti -11, gare giocate 16

17.Latina 14 punti : gol fatti 9, gol subiti 20, diff. reti -11, gare giocate 16

18.Foggia 14 punti : gol fatti 10, gol subiti 26, diff. reti -16, gare giocate 16

19.Siracusa 13 punti : gol fatti 16, gol subiti 26, diff. reti -10, gare giocate 16

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 33, diff. reti -13, gare giocate 16

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

