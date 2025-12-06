sabato, 6 Dicembre 2025
HomeLega ProSERIE C: risultati del sabato, tris di pareggi e acuto esterno dell'Altamura
Lega ProRisultati

SERIE C: risultati del sabato, tris di pareggi e acuto esterno dell’Altamura

Redazione
By Redazione
0
145
foto Catania FC

Dopo la vittoriosa del Catania ai danni del Crotone, ottenuta venerdì sera al “Massimino”, il sabato calcistico ha fatto registrare la disputa di quattro partite per la 17/a giornata del girone C. Il Casarano, andato a segno con il solito Chiricò, tra le mura amiche non è riuscito a fare bottino pieno subendo il pari dal Latina in pieno recupero: esordio di Gennaro Volpe sulla panchina dei pontini. Beffa finale anche per il Siracusa che si è fatto raggiungere in extremis dal Foggia, gettando alle ortiche un successo fondamentale in chiave salvezza. A Giugliano, infine, passa di misura l’Altamura: padroni di casa in dieci uomini dal 53′ per l’espulsione dell’ex centrocampista del Catania Zammarini. Riportiamo di seguito risultati e marcatori dei rispettivi incontri, la classifica aggiornata e le gare domenicali in programma:

RISULTATI
Catania 2-0 Crotone
14′ Corbari, 51′ Lunetta
Casarano 1-1 Latina
10′ Chiricò (C), 90’+1 Gagliano (L)
Siracusa 2-2 Foggia
11′ Contini (S), 17′ Garofalo rig. (F), 30′ Ba (S), 90’+7 Garofalo (F)
Sorrento 2-2 Potenza
38′ Petrungaro (P), 45’+3 D’Ursi rig. (S), 63′ De Marco (P), 87′ Crecco (S)
Giugliano 0-1 Team Altamura
46′ Mogentale

CLASSIFICA
1.Catania 37 punti : gol fatti 29, gol subiti 8, diff. reti +21, gare giocate 17
2.Benevento 32 punti : gol fatti 32, gol subiti 12, diff. reti +20, gare giocate 16
3.Salernitana 31 punti : gol fatti 22, gol subiti 20, diff. reti +2, gare giocate 16
4.Cosenza 29 punti : gol fatti 30, gol subiti 17, diff. reti +13, gare giocate 16
5.Casertana 28 punti : gol fatti 23, gol subiti 19, diff. reti +4, gare giocate 16
6.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 30, diff. reti -2, gare giocate 17
7.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 16, diff. reti +7, gare giocate 17
8.Potenza 24 punti : gol fatti 25, gol subiti 25, diff. reti =, gare giocate 17
9.Monopoli 23 punti : gol fatti 18, gol subiti 20, diff. reti -2, gare giocate 16
10.Audace Cerignola 22 punti : gol fatti 20, gol subiti 22, diff. reti -2, gare giocate 16
11.Atalanta U23 21 punti : gol fatti 27, gol subiti 20, diff. reti +7, gare giocate 16
12.*Trapani 21 punti : gol fatti 25, gol subiti 15, diff. reti +10, gare giocate 16
13.Team Altamura 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 25, diff. reti -9, gare giocate 17
14.Cavese 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 22, diff. reti -3, gare giocate 16
15.Sorrento 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17
16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 17
17.Latina 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 21, diff. reti -11, gare giocate 17
18.Foggia 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 28, diff. reti -16, gare giocate 17
19.Siracusa 14 punti : gol fatti 18, gol subiti 28, diff. reti -10, gare giocate 17
20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 20, gol subiti 33, diff. reti -13, gare giocate 16

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

DOMENICA 7 DICEMBRE
Monopoli – Atalanta U23 (14:30)
Salernitana – Trapani (14:30)
Audace Cerignola – Casertana (17:30)
Cavese – Benevento (17:30)
Cosenza – AZ Picerno (17:30)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: il Catania valuta il profilo di Cortesi
Articolo successivo
MERCATO: le date di apertura e chiusura della sessione invernale
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency