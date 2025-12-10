mercoledì, 10 Dicembre 2025
SERIE C – Rizzo (Foggia): “Catania, titolari e riserve sullo stesso livello. Un lusso avere un attaccante come Forte”

Francesco Rizzo, difensore del Foggia, si esprime in questi termini sulle squadre del girone C di Serie C che inseguono la promozione diretta, ai microfoni di TuttoC.com:

“Penso che la lotta per la promozione sia apertissima. All’inizio si vedevano solo Benevento, Salernitana e Catania, ma ora il Cosenza sta dimostrando di essere all’altezza delle altre tre. Vedo leggermente favorito il Catania, una squadra che ha una rosa completa in tutti i reparti, con titolari e riserve che sono sullo stesso livello. In rossazzurro gioca anche l’attaccante del Girone C che apprezzo di più, Francesco Forte: è un giocatore che fa la differenza e che in carriera ha segnato tanto anche in Serie B, per il Catania è un lusso avere a disposizione una figura di questo calibro”.

