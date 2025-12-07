SERIE C: Salernitana e Monopoli, solo un pari contro Trapani e Atalanta U23

Aspettando l’esito degli incontri in programma alle 17:30, Salernitana e Monopoli non vanno oltre il pareggio rispettivamente contro Trapani e Atalanta U23 tra le mura amiche. Nel primo caso, la squadra di mister Raffaele becca subito la rete dello 0-1 a firma di Grandolfo (9′). Al minuto 35 gran gol direttamente su calcio di punizione di Anastasio. Salernitana che prova a spingere alla ricerca del sorpasso, ma il Trapani si difende con ordine chiudendo l’incontro sull’1-1. Campani ora a -5 dal Catania capolista. Stesso risultato al “Veneziani”, dove il Monopoli sblocca la gara su rigore con Fall (57′) subendo poi il pari bergamasco ad opera di Comi (64′). A pochi minuti dal 90′ biancoverdi vicinissimi al 2-1 con Imputato, il cui tiro viene deviato sul palo dal portiere.
