SERIE C: Salernitana, vittoria all’ultimo respiro. Cosenza fermato sul pari

Due pareggi ed un successo esterno negli anticipi della 18/a giornata del girone C di Serie C. Il sabato calcistico ha fatto registrare il risultato di 1-1 sui campi di Cava de’ Tirreni e Trapani dove i padroni di casa hanno rispettivamente affrontato Siracusa e Cosenza. Gli aretusei erano riusciti a portarsi in vantaggio allo scadere del primo tempo (45’+5) con Parigini, insaccando quest’ultimo dopo che Boffelli aveva respinto il tiro su rigore, poi al 51′ una punizione magistrale di Orlando ha permesso alla Cavese di pareggiare i conti.

A Trapani, invece, Cosenza avanti con Beretta al 20′ e bellissima rete del pareggio trapanese di Canotto poco prima dell’intervallo. Ritrova il sorriso la Salernitana che, clamorosamente sotto nel primo tempo a seguito del vantaggio di Pugliese (41′), firma il pareggio con Ferrari nella ripresa (68′) e, in superiorità numerica per via dell’espulsione di Gemignani, trova all’ultimo respiro il gol vittoria del neo acquisto Longobardi.

CLASSIFICA

1.Catania 37 punti : gol fatti 29, gol subiti 8, diff. reti +21, gare giocate 17

2.Benevento 35 punti : gol fatti 33, gol subiti 12, diff. reti +21, gare giocate 17

3.Salernitana 35 punti : gol fatti 25, gol subiti 22, diff. reti +3, gare giocate 18

4.Cosenza 33 punti : gol fatti 32, gol subiti 18, diff. reti +14, gare giocate 18

5.Casertana 29 punti : gol fatti 24, gol subiti 20, diff. reti +4, gare giocate 17

6.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 30, diff. reti -2, gare giocate 17

7.Monopoli 24 punti : gol fatti 19, gol subiti 21, diff. reti -2, gare giocate 17

8.Potenza 24 punti : gol fatti 25, gol subiti 25, diff. reti =, gare giocate 17

9.Crotone 24 punti : gol fatti 23, gol subiti 16, diff. reti +7, gare giocate 17

10.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 17, diff. reti +10, gare giocate 18

11.Audace Cerignola 23 punti : gol fatti 21, gol subiti 23, diff. reti -2, gare giocate 17

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 28, gol subiti 21, diff. reti +7, gare giocate 17

13.Team Altamura 19 punti : gol fatti 16, gol subiti 25, diff. reti -9, gare giocate 17

14.Cavese 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 24, diff. reti -4, gare giocate 18

15.Sorrento 17 punti : gol fatti 19, gol subiti 23, diff. reti -4, gare giocate 17

16.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 28, diff. reti -12, gare giocate 17

17.Siracusa 15 punti : gol fatti 19, gol subiti 29, diff. reti -10, gare giocate 18

18.Foggia 15 punti : gol fatti 12, gol subiti 28, diff. reti -16, gare giocate 17

19.Latina 15 punti : gol fatti 10, gol subiti 21, diff. reti -11, gare giocate 17

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 21, gol subiti 36, diff. reti -15, gare giocate 18

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

DOMENICA 14 DICEMBRE

Atalanta U23 – Sorrento (12:30)

Potenza – Catania (14:30)

Benevento – Giugliano (17:30)

Casertana – Latina (17:30)

Team Altamura – Audace Cerignola (20:30)

LUNEDI’ 15 DICEMBRE

Crotone – Casarano (20:30)

Foggia – Monopoli (20:30)

