SERIE C: Salernitana, vittoria sofferta. Picerno, solo un pari

Due gare in programma nel sabato calcistico per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Dopo i successi di Benevento, Cosenza e Casertana fa bottino pieno anche la Salernitana. Granata vittoriosi all’Arechi per 2-1 ai danni del Foggia, tra le polemiche per alcuni episodi arbitrali sfavorevoli alla compagine pugliese, costretta a giocare per un tempo in dieci uomini a seguito dell’espulsione di Olivieri (revisione al FVS determinante, ndr).
Dopo il gol precedentemente annullato ai satanelli (l’arbitro rileva al FVS una posizione di fuorigioco di D’Amico), Capomaggio sblocca il risultato al 21′. Un quarto d’ora più tardi, Foggia che perviene al pareggio con Castorri ma, al minuto 40, è di nuovo la squadra allenata da Raffaele a trovare la via della rete con Capomaggio. Nel finale il Foggia sfiora il clamoroso pareggio malgrado l’inferiorità numerica. Pari con l’amaro in bocca per l’AZ Picerno. I lucani affrontano il Sorrento al “Viviani” di Potenza portandosi in vantaggio grazie alla rete di Emmanuele Esposito nel corso della ripresa. In pieno recupero però arriva la beffa: i costieri pareggiano i conti con Sabbatani che sorprende la difesa rossoblu e fissa il risultato sull’1-1. Di seguito la classifica aggiornata in attesa degli impegni domenicali.
CLASSIFICA
1.Benevento 41 punti : gol fatti 41, gol subiti 12, diff. reti +29, gare giocate 19
2.Catania 38 punti : gol fatti 30, gol subiti 9, diff. reti +21, gare giocate 18
3.Salernitana 38 punti : gol fatti 27, gol subiti 23, diff. reti +4, gare giocate 19
4.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 19, diff. reti +15, gare giocate 19
5.Casertana 35 punti : gol fatti 30, gol subiti 21, diff. reti +9, gare giocate 19
6.Crotone 27 punti : gol fatti 25, gol subiti 16, diff. reti +9, gare giocate 18
7.Potenza 25 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 18
8.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 32, diff. reti -4, gare giocate 18
9.Monopoli 24 punti : gol fatti 20, gol subiti 23, diff. reti -3, gare giocate 18
10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 27, diff. reti -5, gare giocate 19
11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 17, diff. reti +10, gare giocate 18
12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 23, diff. reti +6, gare giocate 18
13.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 19
14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 26, diff. reti -9, gare giocate 18
15.Cavese 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 26, diff. reti -5, gare giocate 19
16.Foggia 18 punti : gol fatti 15, gol subiti 31, diff. reti -16, gare giocate 19
17.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 19
18.Siracusa 15 punti : gol fatti 19, gol subiti 29, diff. reti -10, gare giocate 18
19.Latina 15 punti : gol fatti 11, gol subiti 24, diff. reti -13, gare giocate 18
20.AZ Picerno 14 punti : gol fatti 22, gol subiti 37, diff. reti -15, gare giocate 19
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
RISULTATI
Audace Cerignola 0-4 Benevento
10′ Simonetti, 24′ Manconi, 37′ Lamesta, 85′ Mignani
Cosenza 2-1 Cavese
7′ Langella (CO), 53′ Kouan (CO) 75′ Orlando (CA)
Giugliano 0-3 Casertana
26′ Heinz, 27′ Bentivegna, 64′ Bacchetti
Salernitana 2-1 Foggia
21′ Capomaggio (S), 35′ Castorri (F), 40′ Capomaggio (S)
Sorrento 1-1 AZ Picerno
60′ E. Esposito (P), 90’+3 Sabbatani (S)
DOMENICA 21 DICEMBRE
Catania – Atalanta (14:30)
Latina – Crotone (14:30)
Monopoli – Potenza (17:30)
Casarano – Team Altamura (20:30)
Siracusa – Trapani (20:30)
