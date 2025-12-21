SERIE C: si chiude il girone d’andata, risultati e classifica

Il turno domenicale sancisce la chiusura della 19/a giornata del girone C di Serie C, dopo le gare disputate venerdì e sabato. Riportiamo di seguito tutti i risultati maturati con i marcatori dei rispettivi incontri e la classifica aggiornata:
RISULTATI
Audace Cerignola 0-4 Benevento
10′ Simonetti, 24′ Manconi, 37′ Lamesta, 85′ Mignani
Cosenza 2-1 Cavese
7′ Langella (CO), 53′ Kouan (CO) 75′ Orlando (CA)
Giugliano 0-3 Casertana
26′ Heinz, 27′ Bentivegna, 64′ Bacchetti
Salernitana 2-1 Foggia
21′ Capomaggio (S), 35′ Castorri (F), 40′ Capomaggio (S)
Sorrento 1-1 AZ Picerno
60′ E. Esposito (P), 90’+3 Sabbatani (S)
Catania 2-0 Atalanta
32′ Jimenez rig., 71′ Jimenez
Latina 1-1 Crotone
13′ Calabrese aut. (C), 68′ Parigi (L)
Monopoli 2-1 Potenza
48′ Adjapong (P), 80′ Tirelli (M), 90’+6 Tirelli (M)
Casarano 1-0 Team Altamura
2′ Maiello
Siracusa 3-0 Trapani
10′ Contini, 45′ Ba, 56′ Contini
CLASSIFICA
1.Catania 41 punti : gol fatti 32, gol subiti 9, diff. reti +23, gare giocate 19
2.Benevento 41 punti : gol fatti 41, gol subiti 12, diff. reti +29, gare giocate 19
3.Salernitana 38 punti : gol fatti 27, gol subiti 23, diff. reti +4, gare giocate 19
4.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 19, diff. reti +15, gare giocate 19
5.Casertana 35 punti : gol fatti 30, gol subiti 21, diff. reti +9, gare giocate 19
6.Crotone 28 punti : gol fatti 26, gol subiti 17, diff. reti +9, gare giocate 19
7.Casarano 28 punti : gol fatti 29, gol subiti 32, diff. reti -3, gare giocate 19
8.Monopoli 27 punti : gol fatti 22, gol subiti 24, diff. reti -2, gare giocate 19
9.Potenza 25 punti : gol fatti 27, gol subiti 28, diff. reti -1, gare giocate 19
10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 28, diff. reti -6, gare giocate 19
11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 18, diff. reti +7, gare giocate 19
12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 25, diff. reti +4, gare giocate 19
13.Sorrento 21 punti : gol fatti 22, gol subiti 25, diff. reti -3, gare giocate 19
14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 27, diff. reti -10, gare giocate 19
15.Cavese 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 26, diff. reti -5, gare giocate 19
16.Siracusa 18 punti : gol fatti 22, gol subiti 29, diff. reti -7, gare giocate 19
17.Foggia 18 punti : gol fatti 15, gol subiti 31, diff. reti -16, gare giocate 19
18.Latina 16 punti : gol fatti 12, gol subiti 25, diff. reti -13, gare giocate 19
19.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 19
20.AZ Picerno 14 punti : gol fatti 22, gol subiti 37, diff. reti -15, gare giocate 19
* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative
