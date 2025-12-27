sabato, 27 Dicembre 2025
SERIE C: squadra vincente girone C, le quote dei bookmakers

foto Catania FC

Considerando le quote dei bookmakers con riferimento alle squadre favorite per la vittoria del campionato di Serie C, girone C, lo scenario attuale vede in vantaggio Catania e Benevento, non a caso entrambe in testa alla classifica del torneo al giro di boa. Etnei e sanniti sono accomunate dalla stessa quota (2.50), poco al di sotto la Salernitana (3.50). Rossazzurri e giallorossi vantano rispettivamente la difesa meno perforata (9) e l’attacco più prolifico (41) del gruppo C mostrando una maggiore continuità di prestazioni e risultati. Staccato in maniera un pò più marcata il Cosenza (9.00). Segue la Casertana (25.00) davanti al Crotone (50.00). Atalanta U23, Audace Cerignola, Monopoli, Potenza, Casarano e Trapani ancora più indietro (100.00). Poi tutte le altre compagini a quota 500.00: Cavese, Foggia, Giugliano, Latina, AZ Picerno, Siracusa, Sorrento e Team Altamura.

