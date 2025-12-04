SERIE C – Stefano Casale: “Catania favorito per la vittoria finale, ma attenzione al Cosenza”

Stefano Casale, ex centrocampista – tra le altre – di Foggia, Salernitana, Bologna, Siracusa, Lecce, Sampdoria e Reggina, scommette sul Catania ma ritiene che i rossazzurri dovranno soprattutto prestare attenzione al Cosenza nella corsa alla promozione diretta in Serie B. Queste le sue parole ai microfoni di news.superscommesse.it: “Il girone C? E’ un raggruppamento equilibrato, come testimonia la classifica molto corta. Benevento e Salernitana stanno avendo dei risultati un po’ troppo altalenanti, personalmente ritengo che sia il Catania la squadra favorita per la vittoria finale, ma non escludo affatto una rimonta importante del Cosenza perché gioca il miglior calcio della Serie C. Alla lunga, credo che proprio i calabresi possano dare del filo da torcere al Catania fino all’ultima giornata”.

