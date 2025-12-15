SERIE C: titolo virtuale di “Campione d’Inverno”, a parità di punti prevale la differenza reti

Ad una giornata dalla fine del girone d’andata il Catania mantiene il primato, ma la lotta per il titolo di “Campione d’Inverno” è ancora apertissima visto che il Benevento ha totalizzato gli stessi punti dei rossazzurri finora (38) con la Salernitana terza, distante tre lunghezze. Si deciderà nel prossimo turno di campionato, ma occorre fare una precisazione. Mentre, a fine stagione, in caso di parità di punteggio il primo requisito da soddisfare è la classifica avulsa (punti negli scontri diretti), seguita da differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, gol segnati, in questo caso il criterio primariamente considerato a norma di regolamento è la differenza reti determinata nel girone d’andata.

Ad oggi, quindi, malgrado la vittoria del Catania nello scontro diretto disputato il 26 ottobre scorso (1-0), il titolo virtuale verrebbe assegnato al Benevento che vanta una differenza di +4 rispetto ai rossazzurri tra gol fatti e subiti (30 e 9 gli etnei, 37 e 12 i sanniti). La prossima giornata vedrà la squadra di Toscano affrontare l’Atalanta U23 al “Massimino” ed i giallorossi di mister Floro Flores sfidare l’Audace Cerignola in trasferta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***