SERIE C: Trapani, confermato il -8 ma Antonini non molla. Rischio ulteriore penalizzazione

Il Trapani si è visto respingere l’istanza cautelare dal Tar sulla sospensione degli otto punti di penalizzazione ricevuti in estate per irregolarità amministrative nel pagamento di Irpef e Inps di alcune mensilità. Il club ha preannunciato di presentare ricorso al Consiglio di Stato, lo ha già fatto presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani e, “così come avvenuto per il Brescia Calcio di Massimo Cellino, trattandosi di stesse modalità e controparti, è certa di poter avere lo stesso risultato ottenuto da Cellino nella seconda settimana di Gennaio e riavere indietro quanto tolto ingiustamente sin ora. Una notizia inattesa ma che non altera minimamente la gravità di quanto la società ha subito e che siamo convinti troverà a breve giustizia nelle sedi tributarie“, si legge in una nota. Nel frattempo il Trapani dovrà difendersi – udienza l’8 gennaio – da un nuovo deferimento (e dal rischio di un’analoga penalizzazione) dinanzi al Tfn.

