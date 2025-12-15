SERIE C: vincono Crotone e Foggia, come cambia la classifica

Crotone batte Casarano 2-0 (reti di Murano e Zunno nel primo tempo), Foggia che riesce ad imporsi per 2-1 sul Monopoli (la sblocca D’Amico nella prima frazione, pari ospite con Fall al 56′ e nuovo vantaggio rossonero con Winkelmann). I posticipi del lunedì sera archiviano la 18/a giornata del girone C di Serie C. Il Crotone sale al sesto posto in classifica, balzo del Foggia che scavalca Giugliano, Siracusa e Latina.

CLASSIFICA

1.Catania 38 punti : gol fatti 30, gol subiti 9, diff. reti +21, gare giocate 18

2.Benevento 38 punti : gol fatti 37, gol subiti 12, diff. reti +25, gare giocate 18

3.Salernitana 35 punti : gol fatti 25, gol subiti 22, diff. reti +3, gare giocate 18

4.Cosenza 33 punti : gol fatti 32, gol subiti 18, diff. reti +14, gare giocate 18

5.Casertana 32 punti : gol fatti 27, gol subiti 21, diff. reti +6, gare giocate 18

6.Crotone 27 punti : gol fatti 25, gol subiti 16, diff. reti +9, gare giocate 18

7.Potenza 25 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 18

8.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 32, diff. reti -4, gare giocate 18

9.Monopoli 24 punti : gol fatti 20, gol subiti 23, diff. reti -3, gare giocate 18

10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 24, diff. reti -2, gare giocate 18

11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 17, diff. reti +10, gare giocate 18

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 23, diff. reti +6, gare giocate 18

13.Sorrento 20 punti : gol fatti 21, gol subiti 24, diff. reti -3, gare giocate 18

14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 26, diff. reti -9, gare giocate 18

15.Cavese 18 punti : gol fatti 20, gol subiti 24, diff. reti -4, gare giocate 18

16.Foggia 18 punti : gol fatti 14, gol subiti 29, diff. reti -15, gare giocate 18

17.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 32, diff. reti -16, gare giocate 18

18.Siracusa 15 punti : gol fatti 19, gol subiti 29, diff. reti -10, gare giocate 18

19.Latina 15 punti : gol fatti 11, gol subiti 24, diff. reti -13, gare giocate 18

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 21, gol subiti 36, diff. reti -15, gare giocate 18

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

RISULTATI

AZ Picerno 1-2 Salernitana

41′ Pugliese (P), 68′ Ferrari (S), 90’+7 Longobardi (S)

Cavese 1-1 Siracusa

45’+5 Parigini (S), 51′ Orlando (C)

Trapani 1-1 Cosenza

20′ Beretta (C), 43′ Canotto (T)

Atalanta U23 1-2 Sorrento

28′ Cuccurullo (S), 61′ Ghislandi (A), 62′ D’Ursi (S)

Potenza 1-1 Catania

11′ Forte (C), 13′ Bruschi (P)

Benevento 4-0 Giugliano

9′ Simonetti, 23′ Simonetti, 53′ Tumminello, 79′ Manconi

Casertana 3-1 Latina

1′ Parigi (L), 45’+11 Bentivegna (C), 90′ Heinz (C), 90’+6 Galletta (C)

Team Altamura 1-1 Audace Cerignola

10′ D’Orazio (C), 45’+2 Doumbia (A)

Crotone 2-0 Casarano

28′ Murano, 45’+5 Zunno

Foggia 2-1 Monopoli

12′ D’Amico (F), 56′ Fall (M), 66′ Winkelmann (F)

