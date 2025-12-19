SERIE C: vittorie sonanti per Benevento e Casertana, vince anche il Cosenza

Sei squadre in campo negli anticipi di venerdì sera della 19/a giornata del girone C di Serie C. Tris di vittorie per Benevento, Cosenza e Casertana. Molto importante soprattutto il segnale inviato dai sanniti a Cerignola, riuscendo ad imporsi su un campo difficile con un rotondo 0-4. Benevento in gol nei primi 37 minuti di gioco con Simonetti, Manconi e Lamesta, a pochi minuti dal 90′ poker di Mignani.

0-3 maturato nel derby campano tra Giugliano e Casertana, dove i falchetti confermano di attraversare un grande momento di forma. Vittoria ineccepibile caratterizzata dai gol di Heinz, Bentivegna e Bacchetti. Il Cosenza, invece, fa bottino pieno in casa contro la Cavese (2-1). Orlando trova il gol ad un quarto d’ora dal 90′ dopo le reti siglate da Langella e Kouan, risultato sufficiente per il Cosenza che soffre ma vince. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata e tutte le partite in programma:

CLASSIFICA

1.Benevento 41 punti : gol fatti 41, gol subiti 12, diff. reti +29, gare giocate 19

2.Catania 38 punti : gol fatti 30, gol subiti 9, diff. reti +21, gare giocate 18

3.Cosenza 36 punti : gol fatti 34, gol subiti 19, diff. reti +15, gare giocate 19

4.Salernitana 35 punti : gol fatti 25, gol subiti 22, diff. reti +3, gare giocate 18

5.Casertana 35 punti : gol fatti 30, gol subiti 21, diff. reti +9, gare giocate 19

6.Crotone 27 punti : gol fatti 25, gol subiti 16, diff. reti +9, gare giocate 18

7.Potenza 25 punti : gol fatti 26, gol subiti 26, diff. reti =, gare giocate 18

8.Casarano 25 punti : gol fatti 28, gol subiti 32, diff. reti -4, gare giocate 18

9.Monopoli 24 punti : gol fatti 20, gol subiti 23, diff. reti -3, gare giocate 18

10.Audace Cerignola 24 punti : gol fatti 22, gol subiti 27, diff. reti -5, gare giocate 19

11.*Trapani 23 punti : gol fatti 27, gol subiti 17, diff. reti +10, gare giocate 18

12.Atalanta U23 22 punti : gol fatti 29, gol subiti 23, diff. reti +6, gare giocate 18

13.Sorrento 20 punti : gol fatti 21, gol subiti 24, diff. reti -3, gare giocate 18

14.Team Altamura 20 punti : gol fatti 17, gol subiti 26, diff. reti -9, gare giocate 18

15.Cavese 18 punti : gol fatti 21, gol subiti 26, diff. reti -5, gare giocate 19

16.Foggia 18 punti : gol fatti 14, gol subiti 29, diff. reti -15, gare giocate 18

17.Giugliano 15 punti : gol fatti 16, gol subiti 35, diff. reti -19, gare giocate 19

18.Siracusa 15 punti : gol fatti 19, gol subiti 29, diff. reti -10, gare giocate 18

19.Latina 15 punti : gol fatti 11, gol subiti 24, diff. reti -13, gare giocate 18

20.AZ Picerno 13 punti : gol fatti 21, gol subiti 36, diff. reti -15, gare giocate 18

* 8 punti di penalizzazione per inadempienze amministrative

VENERDI’ 19 DICEMBRE

Audace Cerignola 0-4 Benevento

10′ Simonetti, 24′ Manconi, 37′ Lamesta, 85′ Mignani

Cosenza 2-1 Cavese

7′ Langella (CO), 53′ Kouan (CO) 75′ Orlando (CA)

Giugliano 0-3 Casertana

26′ Heinz, 27′ Bentivegna, 64′ Bacchetti

SABATO 20 DICEMBRE

Salernitana – Foggia (14:30)

Sorrento – AZ Picerno (14:30)

DOMENICA 21 DICEMBRE

Catania – Atalanta (14:30)

Latina – Crotone (14:30)

Monopoli – Potenza (17:30)

Casarano – Team Altamura (20:30)

Siracusa – Trapani (20:30)

