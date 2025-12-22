SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Gennaro rientra dalla squalifica, un turno di stop per Lunetta

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse diciannove giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Foggia viene fermato per un turno Lunetta, ammonito domenica e già diffidato. In compenso rientra dalla squalifica Di Gennaro dopo avere scontato una giornata di stop. Per il resto restano in diffida Celli, Casasola eCorbari. Pieraccini, Cicerelli, Dini e l’allenatore Mimmo Toscano saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Lunetta (1)

DIFFIDATI: Celli, Casasola, Corbari

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Pieraccini, Dini, Cicerelli, Toscano

CARTELLINI GIALLI: Quaini (7), Di Tacchio (6), Lunetta (5), Di Gennaro (5), Celli (4), Casasola (4), Corbari (4), Pieraccini (3), Dini (3), Cicerelli (3), Toscano (3), Jimenez (2), Allegretto (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

