SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Gennaro squalificato, anche Celli e Casasola in diffida

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse diciotto giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con l’Atalanta U23 viene fermato per un turno Di Gennaro, ammonito a Potenza e già diffidato. Per il resto entrano in diffida Celli e Casasola, raggiungendo Corbari e Lunetta. Cicerelli, Dini e l’allenatore Mimmo Toscano saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI: Di Gennaro (1)

DIFFIDATI: Celli, Casasola, Corbari, Lunetta

IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Cicerelli, Toscano, Dini

CARTELLINI GIALLI: Quaini (6), Di Tacchio (6), Di Gennaro (5), Celli (4), Casasola (4), Corbari (4), Lunetta (4), Dini (3), Cicerelli (3), Toscano (3), Jimenez (2), Allegretto (2), Pieraccini (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)

CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

