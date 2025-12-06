sabato, 6 Dicembre 2025
SITUAZIONE DISCIPLINARE: Di Tacchio rientra dalla squalifica, Corbari in diffida

foto Catania FC

Vediamo la situazione disciplinare aggiornata tra le file etnee quando sono trascorse diciassette giornate nel girone C di Serie C. In occasione del prossimo match con il Potenza rientra dalla squalifica Di Tacchio, pedina preziosa per la mediana del campo rossazzurra. Nessun giocatore del Catania fermato dal Giudice Sportivo. Per il resto entra in diffida Corbari, ammonito per la quarta volta venerdì sera, raggiungendo Lunetta e Di Gennaro. Celli, Cicerelli, Casasola, Dini e l’allenatore Mimmo Toscano saranno diffidati alla prossima ammonizione.

Sulla base del regolamento vigente, si va in regime di diffida per la prima volta alla ricezione del quarto cartellino giallo. Alla quinta ammonizione scatta la squalifica per un turno. Al nono giallo nuova diffida, mentre da lì in avanti l’intervallo di ammonizioni necessarie per ritrovarsi tra i diffidati diminuisce progressivamente: la diffida scatterà al 13°, al 16° e al 18° cartellino giallo. A partire dalla 19ª ammonizione, ogni giallo corrisponderà ad una squalifica.

SQUALIFICATI:
DIFFIDATI: Corbari, Lunetta, Di Gennaro
IN DIFFIDA AL PROSSIMO GIALLO: Celli, Cicerelli, Casasola, Toscano, Dini
CARTELLINI GIALLI: Quaini (6), Di Tacchio (5), Corbari (4), Lunetta (4), Di Gennaro (4), Dini (3), Celli (3), Cicerelli (3), Casasola (3), Toscano (3), Jimenez (2), Allegretto (2), Pieraccini (2), Rolfini (2), Donnarumma (1), Forte (1), Martic (1)
CARTELLINI ROSSI: Ierardi (1), Toscano (1), Moschella (1)

