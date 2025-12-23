STAMPA ABRUZZESE: “Catania-Bruzzaniti, asse caldissimo”

L’asse Bruzzaniti-Catania resta caldissimo. Conferme in tal senso giungono dal quotidiano abruzzese Il Centro. Dopo il summit di ieri pomeriggio a Roma, l’accordo tra i due club per la cessione a titolo definitivo del bomber biancazzurro appare vicinissimo. E, alla ripresa del campionato il prossimo 3 gennaio contro la Vis Pesaro, con ogni probabilità il capocannoniere del girone B di serie C non ci sarà.

La società etnea ha fin da subito manifestato grande interesse per il fantasista. La valutazione del cartellino di Bruzzaniti si aggira intorno al mezzo milione di euro, quello che il Pineto aveva rifiutato a gennaio scorso dalla Ternana per far si che il bomber concludesse la stagione in biancazzurro. Una cifra a cui, oggi, il Catania si è avvicinato molto, mettendo sul piatto una base fissa e una legata a bonus individuali e collettivi. La trattativa è complessa ma ben avviata e le due società continuano a dialogare per trovare la giusta quadratura, tenendo in considerazione le esigenze e gli interessi di tutte le parti in causa. Per il talento calabrese sarebbe già pronto un contratto di 3 anni e 6 mesi.

