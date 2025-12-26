venerdì, 26 Dicembre 2025
STAMPA ABRUZZESE – Il Centro: “Pineto, incontro positivo col Catania per Bruzzaniti. Anche con D’Andrea fumata bianca vicina”

Giungono conferme dalla stampa abruzzese. Giovanni Bruzzaniti è sempre più vicino a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Catania. Il quotidiano Il Centro riporta quanto segue:

“Si è concluso positivamente l’incontro con il Catania per Bruzzaniti e, dopo la parentesi natalizia, è previsto un nuovo aggiornamento tra le parti per trovare l’intesa definitiva. Bisognerà poi attendere il 3 gennaio, primo giorno utile per formalizzare l’accordo. Il club siciliano avrebbe avanzato un offerta che si aggira attorno ai 300 mila euro più bonus, individuali e collettivi, avvicinandosi molto alla valutazione iniziale del club biancazzurro. Non sarebbe previsto, nell’affare Bruzzaniti, l’inserimento di una contropartita tecnica, ma l’incontro con gli etnei è stato occasione anche per discutere del cartellino di Filippo D’Andrea. Sempre più perno dell’attacco biancazzurro, l’ex Cerignola è attualmente in prestito agli adriatici, ma il suo cartellino è di proprietà del Catania”. Il diritto di riscatto di D’Andrea si aggirerebbe sui 70mila euro, anche questa trattativa “si avvia a chiudersi in maniera positiva”.

