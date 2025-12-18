STAMPA ABRUZZESE – Il Messaggero: “Bruzzaniti, Catania in pole. Nei prossimi giorni nuovo vertice”

L’edizione abruzzese de Il Messaggero rimarca il fatto che l’attaccante Giovanni Bruzzaniti rimanga uno dei profili più ambiti della categoria. Si evidenzia come in pole position ci sia il Catania davanti alla Salernitana, club che aveva manifestato interesse già nella finestra estiva del mercato. La società etnea punterebbe a chiudere l’operazione prima di Natale per riportare Bruzzaniti nel Girone C (dove aveva già giocato prima del trasferimento in Abruzzo dal Crotone, in prestito con diritto di riscatto nell’estate 2024). L’obiettivo è un passaggio a titolo definitivo. Nei prossimi giorni è in programma un nuovo vertice tra il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe e i dirigenti rossazzurri per provare a sbloccare il trasferimento in Sicilia.

