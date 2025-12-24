STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, chiusura d’anno in crescendo. Rolfini sa spezzare gli equilibri”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara vinta dal Catania contro l’Atalanta U23 allo stadio “Angelo Massimino”:

“E’ stato un Catania determinato. Partita aperta nel primo tempo, con i rossazzurri a rompere l’equilibrio attraverso un episodio. Si è visto in campo un Catania meno timoroso rispetto alla settimana precedente, che aveva davvero voglia di vincere. Ha badato più al sodo, come dovrebbe sempre accadere in queste partite in cui lasciare uno o due punti per strada può fare la differenza. Il Catania ancora qualcosa da migliorare ce l’ha, però questo gruppo si compatta, si cementa in maniera diversa rispetto ad altre circostanze. In passato mancava questa forza di gruppo. Al termine della gara con l’Atalanta si è percepita davvero unità d’intenti, consapevolezza di potere raggiugere il traguardo. La dimostrazione che si crede di centrare l’obiettivo. Il Catania ha chiuso l’anno in crescendo, al di là delle difficoltà incontrate nel percorso. Vedi la difesa inventata contro l’Atalanta U23, squadra che peraltro normalmente fa tanti gol. E’ un buon proposito per l’anno prossimo”.

“Rolfini è un calciatore che gioca spezzoni di partite, ma sa spezzare gli equilibri con grande rapidità nell’uno contro uno, riesce a dare la superiorità numerica e cerca la porta. A Potenza aveva trovato la via della rete, ma il gol è stato annullato. Al cospetto dell’Atalanta U23 ha colpito il palo. Amaro in bocca per Caturano, che ancora non abbiamo visto esultare con la maglia del Catania”.

