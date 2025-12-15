STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il Catania a Potenza non ha giocato da capolista. Servono arbitri con provata esperienza”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara pareggiata dal Catania contro il Potenza allo stadio “Alfredo Viviani”:

“Il Catania fuori casa non ha lo stesso rendimento, avendo raccolto 13 punti, 12 in meno rispetto al ruolino di marcia casalingo. Accusa le difficoltà di una squadra che si trova a scardinare difese più chiuse. Inizialmente il Potenza si era messo a giocare a viso aperto ed il Catania ha trovato il gol, facendosi subito pareggiare, dopo l’espulsione l’avversario si è chiuso molto bene impedendo ai rossazzurri di giocare. Il Catania non ha avuto alternative al suo modo di giocare, ed infatti non è cambiato nulla sul tema tattico fino alla scadere dei minuti di recupero”.

“Da questo punto di vista forse c’è da fare una riflessione. Qualche settimana fa avevamo chiesto a Toscano se fosse il caso di pensare anche a qualcosa di diverso sul piano tattico, ci aveva detto di sì, ma a Potenza questo metro non è stato adottato. Bisognerebbe capire perchè non ci sono alternative, il Catania fuori casa non va bene, non ha un rendimento da prima della classe, fatica. Se con il Crotone, tra le mura amiche, il Catania aveva offerto una prova di maturità, a Potenza non ha giocato da capolista”.

“Un pareggio che lascia amaro in bocca e tanta rabbia in casa Catania. Devo dire che ci sono delle conferme in ogni caso. Vedi Casasola, punto di riferimento importante nell’economia del gioco rossazzurro per quello che dà per quantità e qualità al gruppo. Calciatore su cui il Catania potrà contare anche nella seconda parte del campionato, con la speranza che ci sia anche il recupero di alcuni infortunati e arriveranno altri rinforzi dal mercato”.

“Dove gioca la capolista, in ogni caso, dovrebbe esserci un arbitro con provata esperienza. Oggi quello che è accaduto a Potenza si è verificato con il Catania, domani potrà succedere ad un’altra squadra. Serve la garanzia che il direttore di gara conosca la categoria riuscendo a sostenere, supportare e sopportare eventuali pressioni. Non dico che a Potenza ci siano state pressioni ma, in generale, quando si va a giocare in trasferta su un campo difficile è giusto che ci sia un arbitro con provata esperienza. Aggiungo che a Potenza la quaterna arbitrale arrivava dalla Campania. Motivi di opportunità ti dovrebbero indurre ad evitare certe designazioni”.

