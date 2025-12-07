STAMPA LOCALE – Gagliano: “Il progetto di Toscano si consolida. Squadra ha preso coscienza delle proprie potenzialità”

Riportiamo alcuni commenti del giornalista Angelo Gagliano, ai microfoni di Telecolor, sulla gara vinta dal Catania contro il Crotone allo stadio “Angelo Massimino”:

“La linea di metà campo ha retto molto bene. Casasola ha dato una mano particolarmente importante anche in fase offensiva. Già nel primo tempo con D’Ausilio – specialmente – e Quaini il Catania poteva chiudere la partita nel primo tempo. Maggiore possesso palla del Crotone ma il Catania ha dato concretezza alla partita. Segnando quasi in avvio nella prima parte di gara, facendo altrettanto in avvio nella seconda. Evidentemente segue una lettura della partita, mette pressione all’avversario, cerca di colpire e ha trovato in stato di grazia Jimenez. D’Ausilio, poi, è stato davvero illuminante aprendo per Lunetta in occasione del raddoppio. Forte si è sacrificato tanto, prendendo tante ‘botte’ e facendo salire la squadra”.

“E’ importante ricordare che il Catania non ha mai cambiato modo di giocare, anche adesso nonostante le numerose assenze. Vuol dire che c’è un progetto che va consolidandosi anche grazie alla disponibilità dei giocatori e alla panchina piuttosto lunga. Oggi c’è un’emergenza difensiva impressionante ma, faccio un esempio, Casasola se fosse accaduto l’irreparabile si sarebbe adattato facendo il braccetto. Emerge la grande duttilità della squadra“.

“Il Catania quest’anno ha mandato in gol tanti giocatori. E’ una delle formazioni che ha segnato di più in questo torneo, vanta la migliore difesa del girone C. I numeri espressi finora dal Catania sono la fotografia reale di questa stagione, di una capolista che mantiene inviolata la porta, riesce a tenere lontani gli avversari e va a segno in maniera costante. Anche col Crotone ha fatto vedere che la squadra ha preso coscienza delle proprie potenzialità malgrado i tantissimi assenti”.

