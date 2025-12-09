STAMPA LOCALE – Lo Porto: “L’infortunio di Cicerelli ha responsabilizzato Jimenez. Armonia di tutti valore aggiunto anche per il singolo”

Riportiamo una serie di considerazioni di Daniele Lo Porto, giornalista del ‘Giornale di Sicilia’ e ‘Tgs’, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Forse questa è la prima vittoria del Catania mai sofferta. Ha messo a segno due reti all’inizio del primo e del secondo tempo, gestendo con maturità e consapevolezza questo vantaggio. Vorrei sottolineare in merito al primo gol contro il Crotone che quattro giocatori rossazzurri erano nell’area piccola, se quella palla non l’avesse presa Corbari altri calciatori del Catania sarebbero stati pronti ad intervenire. Credo che questa sia una dimostrazione di come sia importante la mentalità offensiva del Catania. Non è il numero di attaccanti che dà una forza offensiva alla squadra ma la mentalità di ogni singolo giocatore“.

“Il tifo catanese lancia messaggi importanti, qualificanti. Venerdì sera e sabato mattina ho ricevuto messaggi da alcuni amici catanesi che risiedono fuori e avevano letto e sentito di questa grande scenografia dei tifosi nelle curve. Mi chiedevano se fosse vero. E lo è sicuramente, non solo per la quantità di pubblico – ricordiamo che Catania figura tra le prime piazze nel professionismo per presenze nelle partite interne, dato già di per sè molto importante – ma anche per la qualità delle coreografie e dei messaggi espressi durante le gare. Purtroppo vediamo anche un pò il bicchiere vuoto per via di quello che accade con alcuni teppisti in trasferta, assolutamente da censurare. Ricordiamo l’ultima squalifica comminata dal ministero dell’Interno, questo è un piccolo aspetto che speriamo si possa risolvere”.

“Jimenez si è finalmente responsabilizzato. Lo scorso anno giocava belle partite ma era altalenante nel rendimento, un corpo estraneo in alcune partite. Quest’anno è maturato come uomo e calciatore sentendo la responsabilità di sostituire Cicerelli che stava andando a mille, lo sta sostituendo nel migliore dei modi. Ha offerto contro il Crotone una prestazione intelligente, in alcune circostanze ha rallentato il gioco e tenuto palla quando bisognava guadagnare secondi preziosi, in altre situazioni bravo è stato a verticalizzare e andare al tiro anche se non precisissimo. Gara di grande qualità”.

“Sottolineo la funzione quasi pedagogica per l’avversario del secondo gol del Catania. Il Crotone ha perso palla sulla trequarti nello sviluppo di una propria azione offensiva, nella circostanza il giocatore è andato in ‘coma profondo’, per qualche secondo ha sperato che il Catania buttasse il pallone fuori ma c’è l’arbitro che ha il compito di rilevare se il calciatore sta realmente male. Il Catania ha continuato a giocare, giustamente. Bellissima ripartenza in diagonale e bellissimo gol di Lunetta. La simulazione deprecabile del giocatore del Crotone dovrebbe essere presa come esempio negativo, perchè in questi casi ci si rialza e s’insegue l’avversario per riconquistare il pallone, non si spera che l’avversario butti la palla fuori”.

“Mercato di gennaio? Credo che l’organico del Catania sia da mantenere, probabilmente andrebbero inseriti 1-2 giocatori pronti all’uso, non con panchinari o chi è stato ai margini ma calciatori rodati e in grado di entrare in campo subito. L’aspetto confortante del Catania sono le ultime prestazioni di una squadra che ha acquisito maturità e consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie qualità, con un bel gruppo”.

“Il primo posto del Catania mette in soggezione gli avversari. L’anno scorso quando il Catania ha perso la nomea di squadra leader, abbiamo visto tantissime avversarie che al ‘Massimino’ si convincevano che potessero fare il colpaccio. Adesso che il Catania sta dimostrando autorevolezza gli avversari cominciano ad essere molto più prudenti e cauti, capiscono che devono difendersi al meglio. In questa fase il Catania è come nelle lunghe gare di ciclismo, quando il campione forza i ritmi per provocare l’allungamento del gruppo. Il passo costante del Catania su una velocità elevata sta facendo allungare il gruppo tagliando fuori alcune squadre. Probabilmente a fine stagione arriveremo con queste 4 squadre, potrebbe esserci la sorpresa di una di loro che cede di schianto come si è verificato spesso nei campionati. Magari c’è una squadra che adesso non stiamo immaginando che può emergere”.

“Quando una squadra va bene, tutti migliorano e anche chi è abituato ad esprimersi sul ‘6’ prende il ‘6.5/7’ in pagella. Il gruppo, la squadra e l’armonia di tutti è un valore aggiunto anche per il singolo. Celli lo scorso anno, accolto con grande diffidenza, sta facendo un campionato eccezionale. Il Catania riesce a rendere smaglianti giocatori che erano in naftalina, non dimentichiamo Forte che era arrivato come seconda linea ed invece ha stravolto i piani con prestazioni sempre ben oltre la sufficienza. Non ha segnato col Crotone ma ha offerto una prova di grande generosità tenendo sotto pressione il diretto avversario. E’ il classico attaccante rognoso che anche quando non segna fa pesare la sua presenza in campo“.

