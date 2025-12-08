STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, fase difensiva feroce fa la differenza. Tutti danno il loro aiuto. Quaini giocatore che riempie il centrocampo ma troppi gialli”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania maturata contro il Crotone. Ecco quanto evidenziato:

“Il Catania credo che venerdì sera abbia offerto la migliore prestazione stagionale per le difficoltà con le quali si è dovuto confrontare prima di arrivare al match, vedi gli infortuni oltre all’assenza per squalifica di Di Tacchio, al cospetto di una squadra offensivamente in grado di costruire a partita 4-5 occasioni, con una batteria di esterni e attaccanti centrali davvero forti. Onestamente però non abbiamo mai notato questo potenziale offensivo del Crotone per merito di un Catania corto, compatto, che ha avuto all’interno della prestazione tre mattatori della serata. Parlo di Casasola, Di Gennaro e Quaini“.

“Ognuno ha dato un contributo importante. Anche i giocatori meno impiegati come Allegretto, lo stesso D’Ausilio. Tutti hanno dato qualcosa per avere ragione consapevolmente del Crotone. E’ evidente che il Catania ha disputato un’ottima partita. Salernitana, Benevento e Crotone vantano forse i reparti d’attacco più forti del girone ma, contro il Catania, non hanno praticamente mai tirato in porta gli attaccanti di queste squadre, nè hanno avuto la possibilità di calciare in porta. Non è solo un discorso legato ai difensori ma alla fase difensiva feroce, dove già la prima linea di pressione è in grado di rallentare il gioco avversario. Lo sottolineo perchè il Crotone viaggia a velocità di crociera molto elevate. Il Catania ha letteralmente rallentato le manovre del Crotone perchè ha saputo tatticamente imbrigliarlo alla radice. Con intelligenza nel portare la gara sui ritmi a lei congeniali”.

“Squadra che acquisisce consapevolezza, il Catania. Sta offrendo prestazioni per certi versi inattese in una situazione di emergenza assoluta, perchè ogni settimana non puoi regalare titolari fissi come Ierardi, Aloi e Cicerelli. Ogni settimana tu parti con un handicap importante ma riesci a sopperire perchè questo è un gruppo coeso, solido, dove tutti danno il loro aiuto e si aiutano in campo. Poi vengono fuori queste prestazioni”.

“Quaini quest’anno ha messo insieme 12 presenze in campionato, mancano il gol e gli assist ma si fa sentire tanto. Giocatore che riempie il centrocampo. Il dato in controtendenza è che da quando milita nel Catania ha saltato otto partite per squalifica, in questo senso deve migliorare perchè a volte non riesce a gestire bene alcune fasi della partita ricorrendo con una certa frequenza al cartellino giallo. Tra l’alto venerdì era stato espulso, venendo poi ‘graziato’ dal FVS ma l’arbitro ha fatto bene a cambiare la decisione“.

