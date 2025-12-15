STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania deve alzare il livello di competitività fuori casa. Casasola migliore acquisto del mercato estivo rossazzurro”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando l’1-1 del Catania a Potenza. Ecco quanto evidenziato:

“E’ facile isolare dal contesto del match il gol ingiustamente annullato a Rolfini, a mio avviso sarebbe un esercizio di narrazione monco. Perchè se il gol era valido, altrettanto vero è che il Catania ha costruito questa situazione al 80′ circa di un gara che ha avuto potenzialmente a controllo di vittoria dal 16′ del primo tempo, quando Bruschi è stato espulso giustamente. Il Catania ha avuto a disposizione una partita, comprendendo i recuperi, giocata in 11 contro 10 sul campo di una squadra molto rimaneggiata, lo dobbiamo ribadire. Metterei il focus innanzitutto sulla prestazione del Catania che non è stata da capolista. Un Catania che nello scorrere della partita si è rivelato troppo prevedibile, con fraseggi sempre appoggiati sugli esterni, raramente con delle proiezioni offensive per vie centrali“.

“Quando hai un attaccante in forma come Forte e gli offri una sola occasione da gol come quella in cui è nato lo 0-1 da calcio d’angolo e poi, sostanzialmente, per le trame sviluppate lo rendi isolato significa che qualcosa non è andato bene nello sviluppo della manovra. Un conto è effettuare cross per vie esterne quando i difensori piazzati all’interno dell’area hanno un posizionamento più semplice per liberare l’area, un conto è quando tenti di giocare la palla alle spalle del difensore dando profondità al movimento dell’attaccante. Allora li puoi mettere sicuramente in difficoltà. In questo tipo di giocate il Catania non ha brillato a Potenza, forse anche per caratteristiche dei centrocampisti. In quel caso speri che i due trequartisti Jimenez e D’Ausilio diano questo tipo di impronta allo sviluppo della manovra, ma nessuno dei due mi è sembrato particolarmente brillante nell’arco del match che hanno disputato”.

“Partirei dai demeriti oggettivi ed evidenti del Catania che non ha ancora completato il processo di maturazione necessario per dire con consapevolezza la propria voce nella corsa al primo posto, soprattutto fuori casa, perchè ci sono stati degli inciampi nel corso del girone d’andata. Diamo anche il giusto conto agli infortuni subiti dal Catania, perchè hai perso per strada pezzi fondamentali della formazione disegnata in estate. Vedi Cicerelli, Aloi, Ierardi. Da tante settimane il Catania gioca con queste assenze. Diamo atto a Toscano di avere anche in certi modi rivoluzionato le sue valutazioni di inizio stagione, però vai a Potenza, la Salernitana aveva già vinto, dovevi rispondere sul campo e sapere che il Benevento avrebbe probabilmente battuto il Giugliano, come poi è stato. Il Potenza era, ripeto, rimaneggiato, perdendo anche Maisto, emergenza su emergenza, lo hai affrontato in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Sarebbe una narrazione incompleta riferirci solo all’annullamento del gol di Rolfini”.

“Il titolo di ‘Campione d’inverno’ è significativo ma anche abbastanza effimero, l’anno scorso il Benevento ha chiuso il girone d’andata in testa per poi deragliare nella seconda parte della stagione e non ha vinto il campionato. Campionato che il Catania se lo giocherà in trasferta nel girone di ritorno, perchè avrà da giocare più partite fuori casa, scontri diretti compresi. Il Catania deve necessariamente alzare il livello di competitività nelle gare esterne“.

“Casasola in assoluto credo sia l’acquisto piu importante sul piano tattico fatto dal Catania la scorsa estate. Nel gioco di Toscano i quinti sono gli aghi della bilancia. Sono arrivati lui e Donnarumma, anche lui ha offerto un buon contributo ma come picchi di rendimento credo che Casasola sia in questo momento l’acquisto migliore”.

