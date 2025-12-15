martedì, 16 Dicembre 2025
HomeCatania NewsSTAMPA LOCALE - Vagliasindi: "Il Catania deve alzare il livello di competitività...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania deve alzare il livello di competitività fuori casa. Casasola migliore acquisto del mercato estivo rossazzurro”

Redazione
By Redazione
0
198

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando l’1-1 del Catania a Potenza. Ecco quanto evidenziato:

“E’ facile isolare dal contesto del match il gol ingiustamente annullato a Rolfini, a mio avviso sarebbe un esercizio di narrazione monco. Perchè se il gol era valido, altrettanto vero è che il Catania ha costruito questa situazione al 80′ circa di un gara che ha avuto potenzialmente a controllo di vittoria dal 16′ del primo tempo, quando Bruschi è stato espulso giustamente. Il Catania ha avuto a disposizione una partita, comprendendo i recuperi, giocata in 11 contro 10 sul campo di una squadra molto rimaneggiata, lo dobbiamo ribadire. Metterei il focus innanzitutto sulla prestazione del Catania che non è stata da capolista. Un Catania che nello scorrere della partita si è rivelato troppo prevedibile, con fraseggi sempre appoggiati sugli esterni, raramente con delle proiezioni offensive per vie centrali“.

“Quando hai un attaccante in forma come Forte e gli offri una sola occasione da gol come quella in cui è nato lo 0-1 da calcio d’angolo e poi, sostanzialmente, per le trame sviluppate lo rendi isolato significa che qualcosa non è andato bene nello sviluppo della manovra. Un conto è effettuare cross per vie esterne quando i difensori piazzati all’interno dell’area hanno un posizionamento più semplice per liberare l’area, un conto è quando tenti di giocare la palla alle spalle del difensore dando profondità al movimento dell’attaccante. Allora li puoi mettere sicuramente in difficoltà. In questo tipo di giocate il Catania non ha brillato a Potenza, forse anche per caratteristiche dei centrocampisti. In quel caso speri che i due trequartisti Jimenez e D’Ausilio diano questo tipo di impronta allo sviluppo della manovra, ma nessuno dei due mi è sembrato particolarmente brillante nell’arco del match che hanno disputato”.

“Partirei dai demeriti oggettivi ed evidenti del Catania che non ha ancora completato il processo di maturazione necessario per dire con consapevolezza la propria voce nella corsa al primo posto, soprattutto fuori casa, perchè ci sono stati degli inciampi nel corso del girone d’andata. Diamo anche il giusto conto agli infortuni subiti dal Catania, perchè hai perso per strada pezzi fondamentali della formazione disegnata in estate. Vedi Cicerelli, Aloi, Ierardi. Da tante settimane il Catania gioca con queste assenze. Diamo atto a Toscano di avere anche in certi modi rivoluzionato le sue valutazioni di inizio stagione, però vai a Potenza, la Salernitana aveva già vinto, dovevi rispondere sul campo e sapere che il Benevento avrebbe probabilmente battuto il Giugliano, come poi è stato. Il Potenza era, ripeto, rimaneggiato, perdendo anche Maisto, emergenza su emergenza, lo hai affrontato in superiorità numerica per quasi tutta la partita. Sarebbe una narrazione incompleta riferirci solo all’annullamento del gol di Rolfini”.

Il titolo di ‘Campione d’inverno’ è significativo ma anche abbastanza effimero, l’anno scorso il Benevento ha chiuso il girone d’andata in testa per poi deragliare nella seconda parte della stagione e non ha vinto il campionato. Campionato che il Catania se lo giocherà in trasferta nel girone di ritorno, perchè avrà da giocare più partite fuori casa, scontri diretti compresi. Il Catania deve necessariamente alzare il livello di competitività nelle gare esterne“.

Casasola in assoluto credo sia l’acquisto piu importante sul piano tattico fatto dal Catania la scorsa estate. Nel gioco di Toscano i quinti sono gli aghi della bilancia. Sono arrivati lui e Donnarumma, anche lui ha offerto un buon contributo ma come picchi di rendimento credo che Casasola sia in questo momento l’acquisto migliore”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
DA POTENZA: “Caturano, accoglienza tutt’altro che calorosa…”
Articolo successivo
QUI CATANIA: boccone amaro da mandar giù per Toscano, ora testa all’Atalanta U23
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Catania, c’è il gradimento di Bruzzaniti

Redazione - 0
"Bruzzaniti in partenza? Oggi tutti gli indizi portano a pensare questo. Lui merita di fare il percorso, ma il Pineto continuerà, con o senza...

SERIE C: vincono Crotone e Foggia, come cambia la classifica

MERCATO: Jimenez, nuova offerta per il rinnovo

QUI CATANIA: boccone amaro da mandar giù per Toscano, ora testa all’Atalanta U23

DA POTENZA: “Caturano, accoglienza tutt’altro che calorosa…”

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency