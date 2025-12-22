STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania nelle difficoltà si esalta. Casasola, altra prova ricchissima di contenuti”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando il 2-0 del Catania contro l’Atalanta U23. Ecco quanto evidenziato:

“Porrei l’accento sul fatto che la distinta ufficiale della partita ci attesta che domenica il Catania aveva nella formazione titolare 7/11 della rosa della passata stagione. Da questo dato faccio una riflessione. Questi giocatori rispetto all’anno scorso hanno migliorato il rendimento? Certamente sì. Evidentemente c’è un modello di gestione che permette di trarre il meglio dalle individualità a disposizione di Toscano. Questa è una squadra che è stata costruita con criterio perchè chi entra, chi subenta, chi gioca magari due partite e poi torna in panchina dà sempre un’indicazione ben precisa del livello medio-alto di questo gruppo. Fatta questa doverosa precisazione, il risultato tecnico è la conseguenza perchè ormai 19 partite giocate costituiscono un’unità di valutazione molto importante. Siamo a metà campionato, se il Catania ha 41 punti in 19 giornate ed è primo in classifica è evidente che questo gruppo ha tutti gli argomenti per provare ad arrivare laddove tutti auspichiamo“.

“E’ un campionato particolare. Al giro di boa raramente, da quando c’è stata la ristrutturazione del torneo, a fine girone d’andata si sono viste due squadre in testa. Quasi sempre c’è stata una squadra indiscutibilmente leader che poi ha vinto il campionato. Quest’anno la competizione è più serrata. Il Benevento ha chiuso il girone d’andata sicuramente in grande spolvero dando dei segnali forti al campionato, però questo è un Catania che nelle difficoltà si esalta e il Benevento credo che finora gare ‘sporche’ ne abbia vinte poche rispetto ai rossazzurri. Questo elemento potrebbe pendere a favore del Catania nel bilancio delle proiezioni per il girone di di ritorno”.

“Tiago Casasola? Ha offerto un’altra prestazione ricchissima di contenuti. Ha una base atletica straripante ma anche tecnica, personalità, coraggio. In occasione del tiro di Simonetto su cui Dini ha dovuto alzare la palla in corner nella ripresa, l’unico neo di una prestazione assolutamente positiva. Ora aspettiamo il gol. Sta ‘flirtando’ con questo primo gol in maglia rossazzurra, ci è andato vicino anche contro l’Atalanta U23 centrando il palo, magari se lo sarà conservato per la trasferta di Foggia”.

