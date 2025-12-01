STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Solidità marchio di fabbrica del Catania. Servono le reti di Caturano e Rolfini. Jimenez, importanti margini di miglioramento in zona gol”

Le parole del giornalista Alessandro Vagliasindi nel corso di ‘Anteprima Corner’, ai microfoni di Telecolor, commentando la vittoria del Catania maturata contro l’AZ Picerno. Ecco quanto evidenziato:

“Pur cambiando gli interpreti in un momento di massima emergenza, il Catania conferma una solidità che è un pò il marchio di fabbrica di questa stagione. Il dato relativo ai 12 ‘clean sheet’ la dice lunga in relazione a questa prerogativa su cui Toscano lavora incessantemente sin dal ritiro di Norcia. Non era una partita semplice, il Picerno veniva dalla vittoria di Monopoli. Squadra che gioca al calcio, allenata da un tecnico che è un giochista. Bravo il Catania ad indirizzare subito il match con la segnatura di Francesco forte. Ed è la situazione ideale su cui il Catania ha costruito i successi in questa stagione. Il Catania quando è passato in vantaggio, tranne a Caserta, ha sempre ottimizzato il risultato finale. Squadra che difende con tutti gli effettivi e attacca con tanti uomini, lo dimostra lo sviluppo della partita di Picerno dove il Catania è andato più vicino al raddoppio che il Picerno al pareggio”.

“Manca il colpo del ko, in tante situazioni la squadra rossazzurra ha avuto l’occasione di chiudere i conti ma non c’è riuscita. Probabilmente perchè in chiave offensiva senza Cicerelli, con Lunetta che non va a segno da diverse partite e Caturano a secco di gol, il peso dell’attacco ricade quasi esclusivamente su Forte. Ci vorrà un incremento di performance nel reparto avanzato per far sì che anche quando esce Forte, Caturano o Rolfini possano capitalizzare i frutti del lavoro che si sono visti anche a Picerno, dove la squadra non ha mai rinunziato all’idea di attaccare. Mentre nella prima parte di stagione il Catania in un certo momento della partita arretrava il baricentro per difendere a oltranza il risultato, vedi Cava de’ Tirreni, adesso ha consapevolezza e si esprime sull’arco di tutta la gare anche in chiave offensiva con una certa pericolosità. Forte sta facendo un ottimo campionato ma, ripeto, mancano i gol di Caturano e Rolfini. Speriamo che anche Lunetta ritrovi la via della rete perchè da qualche settimana non riesce nell’intento e forse sta cominciando a sentirne il peso“.

“Alla base della solidità difensiva del Catania c’è anche il grande lavoro dei centrocampisti. In primis Di Tacchio che a Picerno ha recuperato una quantità impressionante di palloni in mezzo al campo. Con una protezione così efficace dei due mediani, anche il pacchetto dei difensori lavora con maggiore serenità. Sapendo che alle loro spalle comunque c’è un portiere come Dini, tra i migliori di tutta la Serie C”.

“Kaleb Jimenez è stato chiamato alla causa nel momento in cui si è infortunato Cicerelli. E’ un ragazzo con un talento cristallino ma ancora secondo me ha dei margini importanti di miglioramento in zona realizzativa. Possiede un mancino assolutamente educato. E’ stato utilissimo anche in occasione del gol di Forte a Picerno perchè il calcio d’angolo da cui è scaturita la rete nasce da una traiettoria di Jimenez. L’anno scorso l’italo-spagnolo è andato in gol con maggiore continuità, adesso aspettiamo soprattutto che vada a segno al Massimino perchè la statistica dice che da quando milita in rossazzurro non ha mai segnato in casa“.

“Sembrano poche le possibilità di recupero di Donnarumma. Toscano dovrà opporre una mini rivoluzione nell’undici anti Crotone, formazione che dispone di uno dei reparti d’attacco più forti del girone. Parliamo di Gomez, Murano e due esterni velocissimi che sono Zunno e Maggio. Coperta molto corta per Mimmo Toscano, vedremo con quale atteggiamento tattico intenderà affrontare il Crotone”.

