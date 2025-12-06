STAMPA MANTOVANA: “Piste Catania e Salernitana per Zan Majer”

Zan Majer, centrocampista sloveno classe 1992, in uscita da Mantova? Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta di Mantova, la società virgiliana potrebbe privarsi del giocatore. Sembra essere il principale candidato a lasciare i biancorossi, avendo trovato poco spazio nelle ultime settimane. Difficile che resti con un ruolo marginale. Più probabile un suo trasferimento in una big di Serie C, in questo senso vengono menzionate le piste Catania e Salernitana, oppure un ritorno in patria. Majer è approdato in Italia nel 2018/19 vestendo la maglia del Lecce in Serie B. Ha proseguito la militanza in cadetteria indossando le casacche di Reggina e Cremonese prima di trasferirsi al Mantova.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***