sabato, 6 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA MANTOVANA: "Piste Catania e Salernitana per Zan Majer"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo PianoSerie B

STAMPA MANTOVANA: “Piste Catania e Salernitana per Zan Majer”

Redazione
By Redazione
0
1

Zan Majer, centrocampista sloveno classe 1992, in uscita da Mantova? Secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta di Mantova, la società virgiliana potrebbe privarsi del giocatore. Sembra essere il principale candidato a lasciare i biancorossi, avendo trovato poco spazio nelle ultime settimane. Difficile che resti con un ruolo marginale. Più probabile un suo trasferimento in una big di Serie C, in questo senso vengono menzionate le piste Catania e Salernitana, oppure un ritorno in patria. Majer è approdato in Italia nel 2018/19 vestendo la maglia del Lecce in Serie B. Ha proseguito la militanza in cadetteria indossando le casacche di Reggina e Cremonese prima di trasferirsi al Mantova.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
L’EDITORIALE | Il Catania ha il suo destino tra le mani
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency