STAMPA NAZIONALE – La Casa di C: “Rinnovo Jimenez, segnali di ottimismo”

Il rinnovo di Kaleb Jimenez è da sempre una questione prioritaria in casa Catania. Come riporta La Casa di C, già quest’estate, nonostante la distanza tra le parti, i vertici rossazzurri hanno sin da subito palesato al ragazzo la volontà di proseguire insieme chiudendo, contestualmente alla fine del mercato, ogni discorso relativo a una cessione in questo calciomercato invernale, anche a costo di mancato accordo a stretto giro.

I discorsi relativi al possibile rinnovo di contratto sono ancora oggi “un argomento di primo piano all’interno dell’universo etneo. I primi segnali, tuttavia, possono essere letti soltanto in una direzione: ottimismo”, si legge. “Un segnale di forza che, però, nasconde neanche troppo velatamente un’immensa fiducia nelle indiscusse qualità del fantasista. Fiducia certamente ricambiata, ancor di più dopo la splendida prestazione contro l’Atalanta U23, viste le parole al miele di Jimenez nei confronti della piazza nel post gara tra gratitudine, orgoglio e quel sorriso larghissimo, pronto a rinviare ogni discorso alla ripresa del campionato”.

Jimenez, con la 7 sulle spalle, “indipendentemente dall’infortunio dell’ex Ternana è ancora al centro dei piani rossazzuri. Il talento c’è, il feeling pure, più forte che mai, per la firma sul rinnovo bisognerà aspettare ancora, con una grande e reciproca promessa sotto l’albero: la voglia assoluta di proseguire insieme e regalarsi quell’incanto chiamato Serie B”, riporta l’articolo di Damiano Tucci.

