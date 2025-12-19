venerdì, 19 Dicembre 2025
STAMPA NAZIONALE – Pedullà: “Catania, ultimi dettagli da sistemare per Bruzzaniti”

foto SportAbruzzo

Come conferma il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito web, il Catania fa sul serio per Giovanni Bruzzaniti. Per l’attaccante classe 2000 c’è concorrenza anche dalla Serie B, ma i rossazzurri hanno giocato d’anticipo e sono determinati a chiudere l’operazione con il Pineto entro la prossima settimana, in modo da mettere Bruzzaniti a disposizione di Toscano a partire dal primo impegno del 2026. Operazione da circa 500 mila euro, vanno sistemati gli ultimi dettagli. Bruzzaniti è reduce da un ottimo avvio di stagione nel girone B di Serie C con 9 gol e 7 assist realizzati, rivelandosi grande protagonista. Ora si avvicina l’opportunità di un salto di qualità importante per la sua carriera.

