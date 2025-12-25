STAMPA NAZIONALE – Schira: “Il Catania ha in pugno Bruzzaniti, Salernitana all’assalto di Lescano. Pastore e Faggiano in azione per calare il primo asso sul tavolo”

Il giornalista Nicolò Schira focalizza l’attenzione su due possibili colpi di mercato di Catania e Salernitana per quanto concerne il reparto offensivo. Queste le sue parole su TuttoC.com:

“La finestra invernale che scatterà il prossimo 2 gennaio può risultare decisiva nella corsa alla B. Lo sanno bene due vecchie volpi come Ivano Pastore e Daniele Faggiano, che infatti sono già in azione per calare il primo asso sul tavolo promozione e tentare così di sbaragliare i competitor. Il Catania ha in pugno l’attaccante esterno Giovanni Bruzzaniti, autore di 9 gol e 7 assist finora con la maglia del Pineto. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Ecco perché il ds degli abruzzesi Marcello Di Giuseppe già pregusta l’ennesima plusvalenza capolavoro della sua carriera: il classe 2000, infatti, volerà nella città rossazzurra per una cifra tra i 400 e i 500 mila euro. Un affarone. Se Catania chiama, Salerno risponde. I granata sono all’assalto di bomber Facundo Lescano, che in B scalda la panchina ad Avellino ma al piano di sotto resta uno che sposta gli equilibri come pochi. L’anno scorso il suo passaggio in biancoverde nella sessione di gennaio diede ai Lupi lo slancio definitivo per prendersi la B”.

