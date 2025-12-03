STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Bruzzaniti, il monitoraggio di Catania e Salernitana non nasce ieri. Ora tocca trasformare interesse in operazione credibile”

Tra le pagine del settimanale Sprint e Sport c’è spazio per l’interessamento, in particolare, di Catania e Salernitana per l’esterno d’attacco del Pineto Giovanni Bruzzaniti. L’articolo di Marco Stesina parla di Bruzzaniti come di un profilo che “vale doppio”, sottolineando che il calciatore classe 2000 sa essere “esterno di fascia con la possibilità di rientrare sul piede forte e calciare”, “seconda punta in fase di possesso, dove attacca il mezzo spazio per ricevere tra le linee e rifinire”, “battitore credibile da palla inattiva, con percentuale alta sul cross teso e sul tiro diretto in porta”.

“A Catania, che punta a consolidare un’identità offensiva riconoscibile, un esterno capace di generare superiorità posizionale e ultimo passaggio è moneta rara. Alla Salernitana, alle prese con un percorso di rifondazione tecnica e mentale, un profilo con gol nelle corde e duttilità aiuterebbe a cambiare il ritmo di partite che altrimenti si incartano”, si legge.

“Il monitoraggio del Catania non nasce ieri: già a gennaio erano emersi segnali di gradimento, poi riaffacciatisi a fine giugno, quando il nome di Bruzzaniti è rientrato nel perimetro degli obiettivi possibili per l’attacco. Segno di una pista mai davvero accantonata, e di un’idea precisa su cosa serva in avanti. La Salernitana ha «scaldato» davvero il dossier fra fine agosto e inizio settembre: il giocatore era nel taccuino del ds Daniele Faggiano, con contatti approfonditi negli ultimi giorni di mercato estivo. L’operazione, all’epoca, non è andata in porto, ma il club granata è rimasto sul pezzo, tanto che voci qualificate hanno rilanciato un pressing di fine estate per capire margini e formule”.

“Il punto comune è che entrambe le società non si sono limitate a un sondaggio, ma hanno tenuto viva la traccia: il che, in termini pratici, significa relazioni aperte, aggiornamenti sulle prestazioni e una valutazione economica in evoluzione”. Adesso tocca “trasformare l’interesse in un’operazione credibile. Al Pineto, invece, l’onere e l’onore di gestire il proprio «tesoro» sapendo che trattenere chi è pronto a salire è difficile, ma anche che ogni trattativa si può vincere se il prezzo (tecnico ed economico) è quello giusto”.

