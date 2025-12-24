mercoledì, 24 Dicembre 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Casasola, mai mossa fu più azzeccata in estate. Jimenez potenzialmente devastante, gli manca un pizzico di continuità”

Redazione
By Redazione
foto Catania FC

Il portale TuttoC.com stila la consueta Top 11 dell’ultima giornata disputata. Per quanto concerne il girone C di Serie C, tra i migliori trovano spazio anche due calciatori del Catania: Tiago Casasola e Kaleb Jimenez. Sul laterale argentino si legge: “Mai mossa fu più azzeccata in estate, con il direttore sportivo Pastore che intervenne in scivolata evitando in extremis che firmasse con una diretta concorrente come la Salernitana. Uno degli esterni più forti del campionato, una condizione fisica invidiabile per un calciatore che non c’entra nulla con questa categoria”.

In merito al trequartista italo-spagnolo: “in attesa che si definisca la questione contrattuale, con un rinnovo che appare più probabile rispetto a qualche settimana fa, il fantasista fa impazzire il Massimino con una doppietta che consente di riacciuffare immediatamente il Benevento in vetta alla classifica e di mantenere il +3 sulla Salernitana. Potenzialmente devastante per la C, gli manca solo un pizzico di continuità di rendimento”.

Questa la Top 11 nel dettaglio: Viola (Team Altamura); Dametto (Cosenza), Scognamillo (Benevento), Bacchetti (Casertana); Casasola (Catania), Maiello (Casarano), Tascone (Salernitana), Liotti (Casertana); Jimenez (Catania); Contini (Siracusa), Tirelli (Monopoli). Allenatore: Di Bari (Casarano).

