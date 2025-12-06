sabato, 6 Dicembre 2025
STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Onore e merito al Catania, Massimino fortino inespugnabile”

Il portale TuttoC.com dà spazio alla vittoriosa prestazione del Catania contro il Crotone, evidenziando come la squadra di mister Domenico Toscano abbia messo ulteriore pressione alle dirette concorrenti lanciando l’ennesimo segnale al campionato. “Onore e merito alla società etnea che, negli anni, ha continuato a investire milioni e milioni di euro mettendo a disposizione di tutti gli allenatori organici altamente competitivi”, si legge.

Venerdì erano assenti – tra gli altri – Aloi, Ierardi e Cicerelli, “tre dei migliori elementi della categoria, eppure i siciliani non ne hanno minimamente risentito. Quanto basta per meritare gli applausi dei quasi 18mila spettatori che hanno affollato un Massimino che sta diventando un fortino inespugnabile: al momento gli etnei non hanno ancora subito gol tra le mura amiche, un record che ha pochi eguali in tutte le categorie e non solo a livello nazionale. Quanto mai azzeccato quel vecchio adagio che riteneva che «gli attaccanti facessero vendere gli abbonamenti e le difese vincessero i campionati»”.

