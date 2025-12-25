STAMPA NAZIONALE – TuttoC, Top 11 girone d’andata: “Dini, record incredibile. Casasola cosa ci fa in C? Toscano il re delle promozioni che bada al sodo”

Il portale TuttoC realizza una speciale Top 11 del girone d’andata di Serie C girone C. Alcuni rossazzurri presenti. A cominciare dal portiere Andrea Dini: “La grande rimonta degli etnei nasce dal calcio di rigore parato contro il Sorrento, intervento provvidenziale che evitò una sconfitta che sarebbe stata deleteria in quel momento della stagione. Non aver subito nemmeno un gol tra le mura amiche è un record incredibile e che ha pochi eguali nella storia del calcio”, si legge.

Spazio anche per Tiago Casasola: “Proprio quando sembrava destinato a tornare a Salerno, ecco l’autentico blitz del direttore sportivo Ivano Pastore che si è assicurato le prestazioni del miglior esterno destro della categoria. Indossasse un contachilometri lo farebbe esplodere per quanto corre nell’arco dei 90 minuti. Vien da chiedersi cosa ci faccia un atleta del genere in Lega Pro”.

Domenico Toscano migliore tecnico del raggruppamento meridionale di terza serie: “Si dirà che guida una rosa di altissimo livello e che il primo posto è minimo sindacale, in realtà gestire tanti calciatori che sarebbero titolari dappertutto in serie C non è poi facilissimo. Nell’era del tiki taka e della costruzione dal basso ci sono – per fortuna – ancora allenatori che badano al sodo e che sanno organizzare bene la fase difensiva. Il re delle promozioni sogna di aggiungere un’altra perla alla sua carriera”.

Questa la Top 11 al completo: Dini (Catania); Scognamillo (Benevento), Saio (Benevento), D’Orazio (Cosenza); Casasola (Catania), Tascone (Salernitana), Prisco (Benevento), Liotti (Casertana); D’Ursi (Sorrento), Chiricò (Casarano), Gomez (Crotone). Allenatore: Toscano (Catania).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***