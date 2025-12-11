STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania e Ascoli su Merola, la situazione”

8 presenze ed un gol messo a segno in questo campionato. Poi, dalla seconda metà di ottobre, un infortunio lo ha tenuto fermo ai box. L’attaccante del Pescara Davide Merola dovrebbe tornare a disposizione tra un paio di settimane. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, il nome di Merola sarebbe attenzionato da Catania e Ascoli. La volontà del giocatore sembra essere quella di chiudere la stagione con la maglia del Delfino ma, in un momento in cui il mercato incombe, tutti gli scenari sono aperti. Anche la stampa pescarese conferma l’interesse di Catania e Ascoli (fonte Il Centro), sottolineando la possibilità che Merola lasci l’Abruzzo nella sessione invernale del calciomercato. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***