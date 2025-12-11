giovedì, 11 Dicembre 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA NAZIONALE - TuttoMercatoWeb: "Catania e Ascoli su Merola, la situazione"
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Catania e Ascoli su Merola, la situazione”

Redazione
By Redazione
0
1269

8 presenze ed un gol messo a segno in questo campionato. Poi, dalla seconda metà di ottobre, un infortunio lo ha tenuto fermo ai box. L’attaccante del Pescara Davide Merola dovrebbe tornare a disposizione tra un paio di settimane. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, il nome di Merola sarebbe attenzionato da Catania e Ascoli. La volontà del giocatore sembra essere quella di chiudere la stagione con la maglia del Delfino ma, in un momento in cui il mercato incombe, tutti gli scenari sono aperti. Anche la stampa pescarese conferma l’interesse di Catania e Ascoli (fonte Il Centro), sottolineando la possibilità che Merola lasci l’Abruzzo nella sessione invernale del calciomercato. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Il Catania si allenerà fino a sabato in sede. La società continua a tenere un profilo basso”
Articolo successivo
POTENZA-CATANIA: dove seguire la partita in tv e streaming
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency