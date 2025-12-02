STAMPA POTENTINA – Albanese: “Catania, buona iniezione di fiducia. A pieno organico squadra migliore del campionato”

Il giornalista Carmine Albanese di ‘Radio Potenza Centrale’ parla così della vittoria del Catania a Picerno, ai microfoni di Globus Television:

“Si è vista soprattutto la differenza qualitativa delle due squadre in campo con un Catania che ha avuto anche la bravura e la fortuna di sbloccare subito la gara. E’ stata lì la chiave di una partita poi andata in discesa. Il neo di questa squadra è di non aver sfruttato delle occasioni molto importanti per incrementare il vantaggio specialmente nel primo tempo, ma buona iniezione di fiducia anche per il prosieguo del campionato. Il Picerno ha provato con il cuore a reagire soprattutto nel finale con queste palle lunghe ma è mancata la qualità per merito del Catania.

“Chi favorito per la vittoria del campionato? Il Catania secondo me a pieno organico è la squadra migliore. Adesso fa i conti con diversi giocatori infortunati che riducono anche le capacità qualitative, ma se dovessi giocare una fiche la punterei su Catania e Salernitana. Fermo restando che anche Benevento e Cosenza daranno grande filo da torcere in un torneo molto equilibrato dove ogni gara da giocare è difficile. Anche a Picerno il Catania ha vinto, sì, ma soltanto 1-0 e rischiando nel finale. La Serie C è davvero impegnativa”.

